Antalya'da çıkan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor

04 Temmuz 2020 Cumartesi, 16:12

Toptaş Mahallesi Toptaş Göleti mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ile Kumluca Orman İşletme Müdürlüğü bağlı 3 yangın söndürme helikopteri, 20 arazöz, 3 dozer, 1 ambifik uçak ve çok sayıda orman işçisiyle yangına müdahale ediliyor. Yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.