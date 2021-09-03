Antalya'daki caretta caretta ölümleri için karar verildi
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, nesli tehlike altında olan caretta carettaların Akdeniz’deki en büyük yaşam alanlarından biri olan Antalya Belek’te yumurtadan çıkan 62 yavru deniz kaplumbağasının kumsala konulan ahşap yürüme bandının altında kalarak telef olduğu ve 71’inin de canlı olarak kurtarıldığı olayda iki otele toplam 482 bin 790 TL idari para cezası uyguladı.
Alınan bilgiye göre, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un talimatıyla Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü Antalya’da ölen deniz kaplumbağalarıyla ilgili bir ekip görevlendirdi. Bölgede çalışmalarını tamamlayan ekip, bir otelin kumsaldaki yürüme bandında 62 yavru deniz kaplumbağasının telef olduğunu belirlerken, başka bir otelin yürüme bandı altında 71 yavru deniz kaplumbağasının yaşadığını tespit etti.
Bunun üzerine ölen caretta carettalar için soruşturma başlatan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Serik Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Bakanlık, biyolojik çeşitliliğe zarar verdiği gerekçesiyle iki otele, 2872 sayılı Çevre Kanunu gereğince toplam 482 bin 790 lira idari para cezası uyguladı.
DENİZLE KIYI ARASINA 40 İLA 60 METRELİK BARİYERLERLE ÜREME BANDI OLUŞTURULACAK
Ayrıca Bakanlık, bu tür olayların tekrar yaşanmaması ve yavru caretta carettaların yaşam alanlarının insan faktörü nedeniyle olumsuz etkilenmemesi için tüm kaplumbağa üreme kumsallarında insan baskısını ortadan kaldırmak amacıyla denizle kıyı arasındaki yaklaşık 40 ila 60 metrelik kumsal alanları ahşap bariyerler ile ayırarak üreme bandı oluşturacak. Çalışmayla yavru deniz kaplumbağalarının insan faktöründen olumsuz etkilenmemesi amaçlanıyor.
Bakanlık tarafından, otel işletmelerinin kumu eleme, yerini değiştirme gibi yuvalara zarar verecek faaliyetlerinin önüne geçmek, şemsiye, şezlong gibi malzeme ve yapılar ile aynı zamanda yuvalama alanlarının işgalini önlemek ve araçlar ile kumsallara girişleri engellemek adına uyarı tabelaları ve bariyerler yapılarak bu tür olumsuz faaliyetlerin önüne geçilmesine yönelik çalışmalar başlatıldı.
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