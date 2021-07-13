Antalyaspor, Deni Milosevic'i renklerine bağladı

13 Temmuz 2021 Salı, 08:29

Süper Lig ekibi Fraport TAV Antalyaspor, İttifak Holding Konyaspor ile olan sözleşmesini akşam saatlerinde fesheden Deni Milosevic ile üç yıllık sözleşme imzaladı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Bosna-Hersekli oyuncunun Konyaspor ile olan sözleşmesini feshetmesinin ardından gece 03.30'da Antalya'ya ulaştığı, 04.00'te sözleşmesini imzaladığı ve 05.50'de takımın yeni sezon kampına katılmak üzere Erzurum'a gittiği kaydedildi.

Milosevic, gece düzenlenen imza töreninde şu ifadeleri kullandı:

"Böylesine büyük bir kulübe geldiğim için çok mutluyum. Bu takım için elimden gelenin en fazlasını vermek amacıyla bir an önce takıma katılmak istedim. Buradan da havaalanına gideceğim. Muhteşem bir taraftarımız var ve onların önüne çıkacağım günü sabırsızlıkla bekliyorum."

Antalyaspor Asbaşkanı Berkay Bahar, törenin 04.00'te düzenlenmesini şu sözlerle açıkladı:

"Neden bu saatte imza töreni düzenlediğimizi merak edenler olabilir. Birincisi, Deni birkaç saat sonra Erzurum kampına katılmak için Antalya'dan ayrılacak. İkincisi, yönetim kurulumuzun ve teknik heyetimizin ısrarla istediği bir oyuncuydu. Hiç şüphesiz ki dünyanın en güzel şehri olan Antalya'ya bir fedakarlık göstererek geldi. Biz de kendisine yönetim kurulu olarak bu saatte bir imza töreni düzenleyerek teşekkür etmek istedik."

26 yaşındaki orta saha oyuncusu, geçtiğimiz sezon Konyaspor formasıyla çıktığı 34 maçta üç gol ve üç asistlik performans göstermişti.