Antalyaspor galibiyete odaklandı
Süper Lig'de 7 maçtır kaybetmeyen Fraport TAV Antalyaspor, yarın deplasmanda oynayacağı Yukatel Denizlispor maçında galibiyet hedefliyor.
Süper Lig'de 7 maçtır kaybetmeyen Fraport TAV Antalyaspor, yarın deplasmanda oynayacağı Yukatel Denizlispor maçında galibiyet hedefliyor. Kırmızı beyazlılarda Veysel Sarı ile Naldo kart cezası, Ufuk Akyol, Mert Yılmaz ve Podolski sakatlığından dolayı forma giyemeyecek.
Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, 24'üncü haftada yarın deplasmanda Yukatel Denizlispor ile karşı karşıya gelecek. Denizli Atatürk Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçı Zorbay Küçük yönetecek. Kırmızı beyazlılar, maçın hazırlıklarını teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde yaptığı antrenmanla tamamladı. Ligde son olarak 15'inci haftada oynanan maçta Atakaş Hatayspor'a mağlup olan Fraport TAV Antalyaspor, sonrasında oynadığı 4 beraberlik, 3 galibiyet aldı. Ligde yenilmezlik serisini 7 maça çıkaran Fraport TAV Antalyaspor, Yukatel Denizlispor deplasmanından 3 puanla dönmeyi hedefliyor.
Fraport TAV Antalyaspor'da yarın Veysel Sarı ile Naldo kart cezası, Ufuk Akyol, Mert Yılmaz ve Podolski sakatlığından dolayı forma giyemeyecek.
MUHTEMEL KADRO
Boffin - Bünyamin Balcı, Ersan Gülüm, Kudryashov, Eren Albayrak, Nuri Şahin, Hakan Özmert, Gökdeniz Bayrakdar, Fredy, Amilton, Orgill
CEZALI: Veysel, Naldo
SAKAT: Ufuk Akyol, Mert Yılmaz, Podolski
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