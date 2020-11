Anthony Hopkins 253 gündür karantinada: 'Yan etkilerini hissetmeye başladım'

Görsel: Instagram

Ünlü İngiliz oyuncu Anthony Hopkins, pandeminin neredeyse ilk gününden beri karantinada.

Gönüllü karantinasında 253. güne ulaşan 82 yaşındaki oyuncu, bu dönemde çektiği videoları da zaman zaman sosyal medya hesabından paylaşıyor.

Hopkins, Instagram ve Twitter hesaplarında dün paylaştığı videosunda ise "Karantinada 253 gün. Yan etkilerini hissetmeye başladım. Siz ne düşünüyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

Day 253 in quarantine... I’m beginning to feel it’s side effects. What do you think? ?? pic.twitter.com/ZyiylmOVkH