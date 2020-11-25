Anthony Hopkins 253 gündür karantinada: 'Yan etkilerini hissetmeye başladım'

25 Kasım 2020 Çarşamba, 17:17

Görsel: Instagram

Ünlü İngiliz oyuncu Anthony Hopkins, pandeminin neredeyse ilk gününden beri karantinada.

Gönüllü karantinasında 253. güne ulaşan 82 yaşındaki oyuncu, bu dönemde çektiği videoları da zaman zaman sosyal medya hesabından paylaşıyor.

Hopkins, Instagram ve Twitter hesaplarında dün paylaştığı videosunda ise "Karantinada 253 gün. Yan etkilerini hissetmeye başladım. Siz ne düşünüyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

Day 253 in quarantine... I’m beginning to feel it’s side effects. What do you think? ?? pic.twitter.com/ZyiylmOVkH — Anthony Hopkins (@AnthonyHopkins) November 24, 2020

Hopkins'in bu paylaşımına takipçilerinden çok sayıda yorum geldi. Bir takipçisi Hopkins'in unutulmaz bir performans sergilediği Kuzuların Sessizliği filmindeki Hannibal Lecter karakterine gönderme yaparak "Hannibal Lecter ortaya çıktı" yorumunu yaptı.

Aynı zamanda bir besteci ve ressam da olan Hopkins, 26 Ağustos'ta da benzer bir paylaşım yapmış ve "Karantinanın 170'inci günündeyim ve sanırım hala aklım başımda" notunu düşmüştü.

170 days in quarantine and I think I’m still sane ?? pic.twitter.com/FEimTodHNN — Anthony Hopkins (@AnthonyHopkins) August 26, 2020

Anthony Hopkins daha öncede sosyal medya hesabındaki paylaşımlarla sık sık konuşulmuştu.





2018 Nisan ayında paylaştığı dans videosu / Instagram