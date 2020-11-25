Anthony Hopkins 253 gündür karantinada: 'Yan etkilerini hissetmeye başladım'
Koronavirüs nedeniyle 253 gündür karantinada olan oyuncu Anthony Hopkins, sosyal medyadan yaptığı videolu paylaşımda "Karantinada 253 gün. Yan etkilerini hissetmeye başladım. Siz ne düşünüyorsunuz?" dedi.
Görsel: Instagram
Ünlü İngiliz oyuncu Anthony Hopkins, pandeminin neredeyse ilk gününden beri karantinada.
Gönüllü karantinasında 253. güne ulaşan 82 yaşındaki oyuncu, bu dönemde çektiği videoları da zaman zaman sosyal medya hesabından paylaşıyor.
Hopkins, Instagram ve Twitter hesaplarında dün paylaştığı videosunda ise "Karantinada 253 gün. Yan etkilerini hissetmeye başladım. Siz ne düşünüyorsunuz?" ifadelerini kullandı.
Day 253 in quarantine... I’m beginning to feel it’s side effects. What do you think? ?? pic.twitter.com/ZyiylmOVkH— Anthony Hopkins (@AnthonyHopkins) November 24, 2020
Hopkins'in bu paylaşımına takipçilerinden çok sayıda yorum geldi. Bir takipçisi Hopkins'in unutulmaz bir performans sergilediği Kuzuların Sessizliği filmindeki Hannibal Lecter karakterine gönderme yaparak "Hannibal Lecter ortaya çıktı" yorumunu yaptı.
Aynı zamanda bir besteci ve ressam da olan Hopkins, 26 Ağustos'ta da benzer bir paylaşım yapmış ve "Karantinanın 170'inci günündeyim ve sanırım hala aklım başımda" notunu düşmüştü.
170 days in quarantine and I think I’m still sane ?? pic.twitter.com/FEimTodHNN— Anthony Hopkins (@AnthonyHopkins) August 26, 2020
Anthony Hopkins daha öncede sosyal medya hesabındaki paylaşımlarla sık sık konuşulmuştu.
2018 Nisan ayında paylaştığı dans videosu / Instagram
En Çok Okunan Haberler
- Arınç'ın oğlu AKP'li vekil Mücahit Arınç'tan ilk yorum
- HDP'den Bahçeli'ye yanıt
- Kaftancıoğlu'na tehditte yeni ayrıntılar
- İnce'den dikkat çeken Bülent Arınç açıklaması
- DEVA Partisi'nden çok konuşulacak Arınç açıklaması
- 'Erdoğan, ekonomi sunumlarının ardından görevden aldı'
- Soylu duyurdu... MHP'li başkan hakkında rapor!
- Emine Erdoğan: Mafya babaları, zorbalar rol model olamaz
- Altaylı'dan 'Pelikan' tepkisi: Bu yüzden mi verildi?
- Tunceli’de tarikat tehlikesi
Video Haberler
- Temel Karamollaoğlu'ndan Bülent Arınç yorumu
- Rabia Naz' ve 'Çorlu tren katliamı' sahnesi gündem oldu
- CHP'li Engin Özkoç: Damadın peşinden gidiniz!
- Saymaz'dan Cemal Enginyurt'u güldüren A Haber sorusu
- İstanbul'da 'yok artık' dedirten hırsızlık kamerada
- Erdoğan yerli aşının uygulanması için tarih verdi
- Karantinadan okey masasına! Yüzbinlerce lira ceza yağdı
- Ekrem İmamoğlu açıkladı! 7 / 24 hizmet verecek
- Testinin pozitif çıktığını söyleyip, adres sordu
- İETT otobüsünde görüntü çeken yurttaşı indirdiler
En Çok Okunan Haberler
- Arınç'ın oğlu AKP'li vekil Mücahit Arınç'tan ilk yorum
- HDP'den Bahçeli'ye yanıt
- Kaftancıoğlu'na tehditte yeni ayrıntılar
- İnce'den dikkat çeken Bülent Arınç açıklaması
- DEVA Partisi'nden çok konuşulacak Arınç açıklaması
- 'Erdoğan, ekonomi sunumlarının ardından görevden aldı'
- Soylu duyurdu... MHP'li başkan hakkında rapor!
- Emine Erdoğan: Mafya babaları, zorbalar rol model olamaz
- Altaylı'dan 'Pelikan' tepkisi: Bu yüzden mi verildi?
- Tunceli’de tarikat tehlikesi