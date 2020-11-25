Anthony Hopkins 253 gündür karantinada: 'Yan etkilerini hissetmeye başladım'

Koronavirüs nedeniyle 253 gündür karantinada olan oyuncu Anthony Hopkins, sosyal medyadan yaptığı videolu paylaşımda "Karantinada 253 gün. Yan etkilerini hissetmeye başladım. Siz ne düşünüyorsunuz?" dedi.

cumhuriyet.com.tr
25 Kasım 2020 Çarşamba, 17:17
Anthony Hopkins 253 gündür karantinada: 'Yan etkilerini hissetmeye başladım'
Abone Ol google-news

Görsel: Instagram

Ünlü İngiliz oyuncu Anthony Hopkins, pandeminin neredeyse ilk gününden beri karantinada.

Gönüllü karantinasında 253. güne ulaşan 82 yaşındaki oyuncu, bu dönemde çektiği videoları da zaman zaman sosyal medya hesabından paylaşıyor.

Hopkins, Instagram ve Twitter hesaplarında dün paylaştığı videosunda ise "Karantinada 253 gün. Yan etkilerini hissetmeye başladım. Siz ne düşünüyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

Hopkins'in bu paylaşımına takipçilerinden çok sayıda yorum geldi. Bir takipçisi Hopkins'in unutulmaz bir performans sergilediği Kuzuların Sessizliği filmindeki Hannibal Lecter karakterine gönderme yaparak "Hannibal Lecter ortaya çıktı" yorumunu yaptı.

Aynı zamanda bir besteci ve ressam da olan Hopkins, 26 Ağustos'ta da benzer bir paylaşım yapmış ve "Karantinanın 170'inci günündeyim ve sanırım hala aklım başımda" notunu düşmüştü.

Anthony Hopkins daha öncede sosyal medya hesabındaki paylaşımlarla sık sık konuşulmuştu. 


2018 Nisan ayında paylaştığı dans videosu / Instagram


En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler