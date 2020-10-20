Antrenmandan koltuk değnekleriyle ayrıldı

Milan'da forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu antrenmanda ayak bileğinin burkulması nedeniyle sakatlandı. Sky Italia'nın haberine göre yıldız futbolcu antrenmandan koltuk değnekleri eşliğinde ayrıldı.

cumhuriyet.com.tr
20 Ekim 2020 Salı, 15:34
Antrenmandan koltuk değnekleriyle ayrıldı
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Milan'daki performansıyla tüm dikkatleri üzerine çeken milli yıldız Hakan Çalhanoğlu talihsiz bir şekilde sakatlandı.

Milan antrenmanında ayak bileği burkulan Hakan Çalhanoğlu koltuk değnekleriyle tesislerden ayrılarak kontrole gitti.

26 yaşındaki futbolcunun perşembe günü oynanacak Celtic karşılaşmasında forma giyemeyeceği öğrenildi.


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