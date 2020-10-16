Apple, ön siparişleri başlamadan Apple Store'u erişime kapattı
Apple, iPhone 12 ailesi için ön siparişlerin başlamasına saatler kala Apple Store'u erişime kapattı.
Apple, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği çevrimiçi lansman etkinliği ile iPhone 12 ailesini tanıtımını gerçekleştirmişti.
Apple, lansmanın hemen ardından cihazların bazı ülkelerdeki satış fiyatını ve ön sipariş tarihini açıklamış olsa da iPhone 12 modellerinin Türkiye fiyatı henüz bir resmi açıklama yapılmadı.
Apple, lansmanın ardından duyurduğu takvimde ön siparişlerin 30 ülke ve bölgede 16 Ekim itibarıyla aynı anda başlayacağını açıklamıştı.
Ancak ön siparişlerin başlamasına saatler kala şirket, çevrimiçi mağazası Apple Store’u erişime kapattı.
Apple Store bir kez daha erişime kapatıldı
Apple, merkezi ABD’deki Apple Store anasayfasında “Erkencisin” başlıklı uyarıda “Ön siparişler TSİ 15:00’te başlayacak. Ekstra uykunun keyfini çıkar” ifadeleri kullanıldı.
Kullanıclar Apple Store’un Türkiye sayfasına girdiklerinde ise her lansmandan önce olduğu gibi “Hemen döneceğiz.” başlığı ve “Apple Store’da bazı güncellemeler yapıyoruz. Lütfen yakında tekrar deneyin.” notu ile karşılaşıyor.
En Çok Okunan Haberler
- 'AKP'nin en iyi adayı kim?' anketinde sürpriz sonuç
- Muhittin Böcek'in sağlık durumu hakkında son gelişme
- İstanbul'da deprem!
- TCDD yöneticilerinden kazalara karşı önlem
- Fahrettin Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı
- 'Dekolte' şikayetini MEB dikkate aldı, okula gönderdi!
- “Albayrak 2023 hedeflerini çöpe attığını ilan etti”
- MHP'den 'askıda ekmek' kampanyası
- FETÖ taktiğiyle Emniyet sınavı
- Eski meclis üyesi, aşiretiyle AKP'ye katıldı
Video Haberler
- CHP'li Özel: Milletin saray hükümetinden sıtkı sıyrıldı
- TTB: Dr. Ülkü’yü önlenebilir bir nedenden kaybettik
- Yer: Bursa... Trafiğin ortasında şoke eden olay!
- AKP sayesinde Atatürk'e aşık olan yurttaş gündem oldu
- İYİ Parti, İBB Meclisi’ni terk etti
- Habertürk ekranlarında 'Işıklar yanıyor' kavgası
- Isparta’da erkek arkadaşı Hasan B. tarafından bıçaklanar
- Korku dolu anlar! Yürüyüş yaparken peşine puma takıldı
- Apartmana giren tilki katları tek tek gezdi
- HDP'li Kerestecioğlu'ndan 'Işıklar yanıyor' yorumu
En Çok Okunan Haberler
- 'AKP'nin en iyi adayı kim?' anketinde sürpriz sonuç
- Muhittin Böcek'in sağlık durumu hakkında son gelişme
- İstanbul'da deprem!
- TCDD yöneticilerinden kazalara karşı önlem
- Fahrettin Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı
- 'Dekolte' şikayetini MEB dikkate aldı, okula gönderdi!
- “Albayrak 2023 hedeflerini çöpe attığını ilan etti”
- MHP'den 'askıda ekmek' kampanyası
- FETÖ taktiğiyle Emniyet sınavı
- Eski meclis üyesi, aşiretiyle AKP'ye katıldı