Apple, ön siparişleri başlamadan Apple Store'u erişime kapattı

16 Ekim 2020 Cuma, 11:17

Apple, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği çevrimiçi lansman etkinliği ile iPhone 12 ailesini tanıtımını gerçekleştirmişti.

Apple, lansmanın hemen ardından cihazların bazı ülkelerdeki satış fiyatını ve ön sipariş tarihini açıklamış olsa da iPhone 12 modellerinin Türkiye fiyatı henüz bir resmi açıklama yapılmadı.

Apple, lansmanın ardından duyurduğu takvimde ön siparişlerin 30 ülke ve bölgede 16 Ekim itibarıyla aynı anda başlayacağını açıklamıştı.

Ancak ön siparişlerin başlamasına saatler kala şirket, çevrimiçi mağazası Apple Store’u erişime kapattı.

Apple Store bir kez daha erişime kapatıldı

Apple, merkezi ABD’deki Apple Store anasayfasında “Erkencisin” başlıklı uyarıda “Ön siparişler TSİ 15:00’te başlayacak. Ekstra uykunun keyfini çıkar” ifadeleri kullanıldı.

Kullanıclar Apple Store’un Türkiye sayfasına girdiklerinde ise her lansmandan önce olduğu gibi “Hemen döneceğiz.” başlığı ve “Apple Store’da bazı güncellemeler yapıyoruz. Lütfen yakında tekrar deneyin.” notu ile karşılaşıyor.