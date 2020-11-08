Araçların gösterge panellerini çalan şüpheliler kamerada
İstanbul'da park halindeki araçların gösterge panellerini çalmaktan aranan 1'i kadın 3 kişilik hırsızlık şebekesi polis tarafından yakalandı. Hırsızlık anları güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.
İstanbul polisine yapılan park halinde araçlarının gösterge panellerinin çalındığı yönündeki şikâyetlerin artması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından çalışma başlatıldı. Polis güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek şüphelilerin eşkalini tespit etti. Görüntülerde şüphelilerin gözlerine kestirdikleri otomobillerin yanına yaklaştıkları, kapılarını açtıktan sonra içindeki panelleri sökerek geldikleri araçla kaçtıkları görüldü.
Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri kısa süre içinde kimliklerini tespit ettikleri şüpheliler 33 yaşındaki Merve K., Adem K. (34) ile F.Ş. (49)'u gözaltına aldı. Şüphelilerin daha önce de polis tarafından defalarca yakalandığı ortaya çıktı. Merve K.'nın daha önceden 9 kez otodan hırsızlık, 1 adet mala zarar verme suçlarından, Adem K. ise 11 kez otodan hırsızlık, 1 adet mala zarar verme, 1 kez sahtecilik, uyuşturucu madde bulundurmak, ruhsatsız silah taşımak suçlarından yakalandığı belirlendi. Diğer şüpheli F.Ş.'nin ise 7 defa otodan hırsızlık, sahtecilik ruhsatsız silah, yaralama gibi suçlardan hakkında işlem yapıldığı öğrenildi.
ŞÜPHELİLERDEN BİRİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Hırsızlık Büro Amirliği'nde sorgulanan şüphelilerin Beykoz, Kadıköy, Eyüpsultan, Bakırköy ve Beşiktaş semtlerinde park halindeki 7 otomobilin gösterge panellerini sökerek çaldıkları tespit edildi. Poliste işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden Adem K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Merve K. adli kontrol şartıyla serbest kalırken, diğer şüpheli savcılık sorgusunun ardından bırakıldı.
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