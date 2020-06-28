Aramızdan ayrılışının 75. yıldönümünde Yunus Nadi’yi özlemle anıyoruz

28 Haziran 2020 Pazar, 06:00

28 Haziran 1945 günü yaşamını yitiren Yunus Nadi için bugün yapılması planlanan anma töreni, Yükseköğretim Kurumları Sınavı nedeniyle uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı yarın yapılacak.

Tören, Yunus Nadi'nin Edirnekapı Şehitliği'ndeki gömütü başında saat 14.00'te başlayacak. Yunus Nadi, 1879’da Fethiye’de Seyidler Köyü’nde doğdu. Rodos Adası’ndaki Süleymaniye Medresesi, ardından Galatasaray Lisesi’nde okuduktan sonra hukuk öğrenimi gördü. Gazetecilik ve yazarlık hayatına Baba Tahir’in çıkardığı Malumat gazetesinde başladı.

Meşrutiyetin ilan edilmesi üzerine İstanbul’a dönerek İkdam ve Tasvir-i Efkâr gazetelerinde yurt sorunlarını işleyen yazılarıyla dikkat çekti. 1910’da Selanik’te çıkan İttihat ve Terakki’nin yayın organı Rumeli gazetesinde başyazarlık yaptı. Ertesi yıl Mebusan Meclisi’ne Aydın milletvekili olarak katıldı.

1918’de kurduğu Yeni Gün gazetesinde, işgal devletlerine karşı yazdığı yazılardan dolayı tutuklanacağını anlayınca 1920’de Ankara’ya geçti. Gazetesini Anadolu’da Yeni Gün adıyla çıkarmaya devam etti. Aynı yıl Muğla milletvekili oldu.

CUMHURİYET’İ KURDU

Nadi, 7 Mayıs 1924’te yayın yaşamına başlayan Cumhuriyet’in ilk sayısında gazetesinin “vazgeçilmez varlık nedenini” ve “yayın politikasını”, “Cumhuriyet sadece Cumhuriyetin, bilimsel ve yaygın ifadesiyle demokrasinin savunucusudur. Cumhuriyet ve demokrasi fikir ve esaslarını yıkan ve yıkmaya çalışan her kuvvetle mücadele edecektir. Memlekette halkın, halk tarafından, halk için idaresi bizim idealimizdir. Ve biz yalnız bu idealin esiriyiz. Başka bir kuvvetin değil” sözleriyle okurlarına aktarmıştı.

Nadi yaşamını yitirdiği 28 Haziran 1945’e dek Cumhuriyet gazetesinde başyazarlık yaptı.