Araştırma: Başparmağımız 2 milyon yaşında olabilir

01 Şubat 2021 Pazartesi, 15:17

Paleoantropologlar Fotios Alexandros Karakostis ve Katerina Harvati liderliğindeki bir ekip tarafından yürütülen ve Güney Afrika'da bulunan 2 milyon yıllık bir çift baş parmak fosiline odaklanan çalışmanın sonucunda; artık soyu tükenmiş olan Australopithecus primatlarının taştan aletler yaptıkları, söz konusu aletleri kullandıkları, ancak insan el becerisinden yoksun oldukları, bu nedenle de alet yapma kapasitelerinin son derece sınırlı olduğu keşfedildi.

İnsanoğluna nesneleri manipüle etme yeteneğini kazandıran baş parmaklar, gelişim sürecinde türümüze büyük bir evrimsel avantaj sağlamıştı.

"MODERN İNSAN KADAR GÜÇLÜ, ANCAK VERİMLİ DEĞİL"

Bilim insanları, Güney Afrika'da bulunan baş parmak fosillerini, 335.000 yıl öncesine ait Homo türlerinin üyelerinde rastlanan bulgularla karşılaştırıldı. Karşılaştırma sonucunda bulguların, birkaç milyon yıllık üç Australopithecus türünden daha güçlü başparmaklara sahip oldukları sonucuna varıldı.

"Güney Afrika'da bulunan fosil parmaklar, modern insan parmaklarıyla aynı düzeyde çeviklik ve güç sergileme kapasitesine sahip" diyen Harvati'ye göre, başparmak fosillerinin sahibi olan Australopithecus adlı primatlar, alet kullanımına ilişkin el hareketlerinin çoğunu gerçekleştirmelerine rağmen, modern insanlar kadar verimli değillerdi.