Araştırma: BioNTech ve Sinovac aşıları karşılaştırıldı
Yeni bir araştırmaya göre, Covid-19'a karşı geliştirilen BioNTech aşısını olanların Sinovac aşısını olanlara göre daha fazla antikora sahip olduğu tespit edildi.
Hong Kong'da yapılan bir araştırmada Covid-19'a karşı geliştirilen BioNTech ve Sinovac aşılarının oluşturduğu antikor seviyeleri karşılaştırıldı.
Araştırmaya katılan iki aşıdan birini olan toplam bin kişinin antikor seviyeleri analiz edildi.
Araştırmada çıka sonuçlar, BioNTech aşısının, Sinovac'a kıyasla daha yüksek antikor oluşturduğu tespit edildi.
Hong Kong Üniversitesi'nden epidemiyolog Prof. Benjamin Cowling, Sinovac aşısı olanların üçüncü bir doza daha ihtiyaç duyabileceklerini söyledi.
Endonezya'da Sinovac aşısı ile aşılı olmalarına rağmen 350 doktor ve sağlık görevlisi bu hafta Covid-19'a yakalanırken bir kısmı hastaneye kaldırılmıştı.
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