Pfizer/BioNTech aşısı ile ilgili sevindiren araştırma: Delta varyantına karşı koruma sağlıyor

15 Haziran 2021 Salı, 10:00

İngiltere Halk Sağlığı Merkezi, iki doz Pfizer-BioNTech aşısının yüzde 96, AstraZeneca aşısının ise yüzde 92 koruma sağladığını belirledi.

Önceki araştırmalarda, aşıların koruma oranlarının, Alfa varyantına karşı etkinliğiyle "karşılaştırılabilir" olduğu sonucuna varılmıştı.

Araştırma, İngiltere'de 12 Nisan - 4 Haziran tarihleri arasında hastaneye kaldırılan 166 kişi dahil olmak üzere, Delta varyantı ile enfekte olan 14 bin 19 kişiyi kapsıyordu.

Halk Sağlığı İngiltere, Delta varyantından ölüm oranını belirlemek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu söyledi.

İngiltere Halk Sağlığı Kurumu'nun bağışıklık bölümü başkanı Mary Ramsay yaptığı açıklamada, "çok önemli bulguların" aşıların Delta varyantı nedeniyle hastaneye yatışlara karşı "önemli bir koruma" sağladığını gösterdiğini söyledi.

Ramsay, “Mevcut ve gelişmekte olan tüm varyantlara karşı maksimum koruma sağlamak için size sunulur sunulmaz her iki dozu da olmak kesinlikle hayati önem taşımaktadır” dedi.