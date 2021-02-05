Araştırma: COVID-19’u atlatan kişilere tek doz aşı yeterli olabilir
Covid-19’u atlatan ve tek doz aşı uygulanan 59 sağlık çalışanının katıldığı bir çalışmada, kanlarındaki antikor seviyesinin daha fazla olduğu saptandı.
Yayınlanan iki ayrı rapora göre, Covid-19’u atlatan kişilere iki doz aşı uygulamak yerine Moderna ve Pfizer/BioNTech aşılarının yeni versiyonlarından sadece tek bir doz uygulamak yeterli olabilir. Çünkü hastalığı atlatan kişilerin bağışıklık sistemi virüsü daha erken fark edip müdahale edebiliyor.
Covid-19’u atlatan ve tek doz aşı uygulanan 59 sağlık çalışanının katıldığı bir çalışmada, koronavirüsü atlatan ve tek doz aşı uygulanan hastaların kanındaki antikor seviyesinin, Covid-19’a yakalanmayıp iki doz aşı uygulanan hastaların antikor seviyesinden daha fazla olduğu ortaya çıktı.
20 KAT DAHA FAZLA
Koronavirüsü atlatan 41 kişiyle yapılan bir başka çalışmaya göre, tek bir doz aşı yapılan kişilerin kanındaki antikor seviyesi, hastalığı geçirmeyip aşı olmayan kişilere nazaran 20 kat daha fazla olduğu gözlemlendi.
Çalışmayı yürüten araştırmacılar, “İlk doz aşı uygulaması yapılan bağışıklık kazanmış kişilerin antikor seviyesi, hastalığı geçirmeyen ama iki doz aşı olan kişilerin antikor seviyesinden daha fazla olduğu belirlenmiştir” dedi.
Araştırmacılar tarafından yapılan açıklamada, “Aşı politikasının, daha önceden hastalığı geçirmiş kişilere tek bir doz uygulanması şeklinde değiştirilmesi, antikor üretilmesini olumsuz etkilemeyecek, onları gereksiz ağrılardan kurtaracak ve acil olarak aşıya ihtiyaç duyan bireylerin yararına olacaktır” ifadeleri kullanıldı.
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