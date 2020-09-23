Araştırma: 'Nasıl bir kedi sahibisiniz' testi

23 Eylül 2020 Çarşamba, 12:01

Araştırmacılara göre evcil kediler, avlanma ve dolaşma eğilimlerine göre bir spektrumda yer alıyor ve sahiplerinin denetim seviyesi, kedilerin çevreleriyle etkileşimini etkiliyor.

Örneğin bazı kişiler, kedilerinin vahşi eğilimlerini benimseyip, dışarıda dolaşmalarına ve avlanmalarına izin verirken, bazıları ise tüylü arkadaşlarını evde ve gözetim altında tutmayı tercih ediyor. Kedi sahipleri işte bu tercihlerine göre gruplara ayrılıyor.

Exeter Üniversitesi ekibi, söz konusu kategorileri “Kediler, Kedi Sahipleri ve Yaban Hayatı” isimli araştırma projesi kapsamında oluşturdu.

Projenin nihai amacı, insanların evcil hayvanlarının davranışlarını sürdürülebilir biçimde denetlemesini sağlamak ve hem kedi sahiplerini hem de çevrecilerle kuş korumacılarını memnun edecek uygulamaları belirlemek.

Araştırmacıların ortaya koyduğu 5 kedi sahibi tipiyse şu şekilde:

Kedilerin güvenliğine odaklanan kaygılı koruyucular Kedinin bağımsızlığına öncelik veren ve kısıtlamalara karşı çıkan özgürlük savunucuları Kedinin dış mekana erişiminin önemli olduğuna inanan ama avlanmalarını sevmeyen hoşgörülü vasiler Kedilerin yaban hayatı üzerindeki etkisinden endişe duyan ve sorumluluk hisseden vicdanlı bakıcılar Dolaşma ve avlanma davranışlarıyla ilgili sorunları önemsemeyen ve hayvanın sadece mülkiyet haklarını korumayı amaçlayan ev sahipleri

Araştırmacılar ayrıca, kedi sahiplerinin bu kategorilerden hangisine ait olduğunu belirleyebilmek için 17 soruyu yanıtladığı bir “quiz” de geliştirdi.

Exeter Coğrafya ve Çevre Bilimleri Merkezi'nden antrozoolog Sarah Crowley, kategorileri oluşturma nedenlerini ise şöyle açıkladı:

"Bu araştırmanın insanları hangi kategoriye girdiklerini düşünmesi ve hem kendilerine hem de yaban hayatına yönelik sorumlulukları hakkında arkadaşları ve aileleriyle sohbet etmesi için teşvik edeceğini düşünüyoruz."

Kaynak: Independent Türkçe