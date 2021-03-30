Archegos fonunun çöküşü, piyasalardaki aşırı risk iştahını gözler önüne serdi

30 Mart 2021 Salı, 11:48

Adı az duyulmuş ABD'li hedge fonun sorunları piyasaların geneline yayılmadı. Çalkantı ViacomCBS ve Discovery gibi birkaç şirket ve Credit Suisse ve Nomura Holdings gibi az sayıda yatırım bankası ile sınırlı kaldı.

Ancak yatırımcıların iştahının son aylarda kontrolden çıktığına, pek çok varlık sınıfında aşırı olarak nitelenebilecek risk iştahı görüldüğüne işaret eden bulgular da var.

Piyasalardaki bu artan coşkunun göstergeleri arasında özel amaçlı satın alma şirketlerine (SPAC) yönelik güçlü iştah ve Bitcoin gibi kripto para birimlerine olan rağbet sayılabilir. Online forum sitesi Reddit'in WallStreetBets sayfası gibi platformlar vasıtasıyla organize olup GameStop şirketinin hisselerini yüzde 850 yükselten küçük yatırımcılar da bu trendin bir parçası olarak görülebilir.

Dynamic Beta Investments'tan Andrew Beer, "Benim tahminime göre, bu tarz birçok örnek göreceğiz ve birkaç yıl boyunca geriye dönüp bu duruma bakacağız ve bunun standartların düşürüldüğü ve risk iştahının fevkalade yaygınlaştığı bir dönem olduğunu söyleyeceğiz" dedi.

Hisse senetleri şu anda hanehalklarının, yatırım fonlarının, emeklilik fonlarının ve yabancı yatırımcıların ellerindeki tüm varlıkların yüzde 50'sini oluşturuyor. Goldman Sachs'ın araştırmasına göre bu oran, yirmi yıl önce teknoloji sektörü balonundan beri görülen en yüksek seviye.

Birçok yatırımcı hisselerin oluşturduğu bu riski opsiyon kontratları yoluyla artırıyor. Trade Alert'a göre, hisse senetleri için yapılan opsiyon işlemlerinin hacmi geçen yıl 2017'ye göre yüzde 85 artış gösterdi.

Ayrıca geçen yıl koronavirüs pandemisinin başlarından itibaren pek çok varlığın kaydettiği sert değer kayıplarının ardından, hem kurumsal hem de bireysel yatırımcılar daha iyi zamanların geleceğine inanıyorlar. BofA Global Research anketine göre fon yöneticileri küresel ekonominin güç kazanacağı beklentisiyle emtialardan pozisyonlarını arttırdılar ve nakit seviyelerini sekiz yılın dip seviyesine indirdiler.

En son yapılan American Association of Individual Investors Sentiment anketine göre, ABD'deki bireysel yatırımcıların yaklaşık yüzde 51'i hisse senetlerinin kısa vadede yükseleceğine inanıyor. Bu görüşün tarihsel ortalamasıysa yüzde 38'de bulunuyor.

MALİ CANLANDIRMA

Çok sayıda yatırımcı, ABD'de para ve maliye politikası kanalıyla başlatılan eşi görülmemiş büyüklükteki canlandırma paketlerine ve koronavirüs aşılarının ABD genelinde dağıtımına dayanarak piyasalardaki iyimserliği meşrulaştırıyor.

Fed yetkilileri ABD ekonomisi için bu yılki ekonomik büyüme beklentilerini yüzde 6.5 olarak açıklamışlardı. Bu büyüme oranı gerçekleşirse, 1980'lerden beri ABD'nin gördüğü en hızlı büyümeye ulaşılmış olacak. Geçen yıl ise ABD ekonomisi yüzde 3.5 daralmıştı.

Oanda analisti Edward Moya, yaptığı açıklamada "ABD borsasını yukarı taşıyacak patika karmaşık olacak ve yeni riskleri de beraberinde getirecek, (buna rağmen) ABD borsası bu yılı muhtemelen çok daha yüksekte kapatacaktır" dedi.

Ancak piyasaların yükseleceğine kesin gözüyle bakmaları bazı yatırımcıların aşırı kaldıraç kullanımı gibi riskleri almalarına yol açabilir. Yatırımcının elinde olmayan parayı kredi alıp bunun karşılığı gücünün yettiğinden daha yüksek pozisyon alması anlamına gelen kaldıraçlı işlemlerde kazanç oranı katlanabilse de, işlemlerin yönü terse döndüğünde kayıplar da aşırı artabiliyor.

Archegos Capital'in yaşadığı sorunlara da kaldıraçlı işlemlerin bu ters hareketi yol açtı.

Bir kaynağa göre Archegos, yatırımcıların işleme konu olan menkul kıymetlere sahip olmadan hisse senedi fiyat hareketlerinde spekülasyon yapmalarını sağlayan toplam getirilerin takası adlı türev ürünleri satın almıştı.

Kaynağın verdiği bilgiye göre, Archegos yaklaşık 10 milyar dolar değerinde varlığa sahipti ancak fonun 50 milyar dolardan fazla büyüklükte pozisyonu bulunuyordu.