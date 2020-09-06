Arda'dan Galatasaray taraftarına umut!
Tam yedi kilo veren Arda, gününün çoğunu da Florya'da geçiriyor. Büyük bir hırsla açık kapatmaya çalışan tecrübeli oyuncu "Eksiklerimi kapatıp çok daha iyi olacağım. Amacım sezon boyunca istikrarlı bir grafik sergileyip takımıma katkı sağlamak" dedi.
Galatasaray - Hatayspor maçına kaptan olarak çıkan Arda, hem ortaya koyduğu performansla
beğeni aldı hem de dokuz yıl sonra tekrar giydiği sarı-kırmızılı formayla gol
atmayı başardı. Geçtiğimiz sezon Başakşehir'de sadece 12 resmi maçta forma giyen
Arda'nın Galatasaray'a faydalı olup olmayacağı tartışma konusuydu. Ancak Hatay
maçında eski Arda'dan kesitler sunan tecrübeli yıldız teknik direktör Fatih
Terim'in yüzünü güldürürken bu sezon takımının en önemli kozlarından biri
olacağının da sinyallerini verdi.
"LİG İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"
Tam yedi kilo veren Arda, gününün çoğunu da Florya'da geçiriyor. Büyük bir hırsla açık kapatmaya çalışan tecrübeli oyuncu "Eksiklerimi kapatıp çok daha iyi olacağım. Amacım sezon boyunca istikrarlı bir grafik sergileyip takımıma katkı sağlamak. Galatasaray'da olmayı, bu formayı giymeyi çok özlemişim. Fatih Hoca'mın ve bana inananların yüzünü kara çıkarmayacağım. Ligin başlaması için sabırsızlanıyorum" dedi.
Kaynak: Ajanslar
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