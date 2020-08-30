Aşı maratonu hızlandı
Covid-19 aşısını geliştirmek için dünyada bilim insanları yoğun çalışma sürdürürken, Prof. Dr. Nesrin Özören ve ekibi, yürüttüğü aşı çalışmalarında hayvan deneyi aşamasına geçti ve aşı prototipini farelere uyguladı.
Dünya genelinde çoğu klinik öncesi safhada 150’nin üzerinde Covid-19 aşı projesi yürütülüyor. Türkiye’de Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Nesrin Özören ve ekibi, aşı çalışmalarında hayvan deneyi aşamasına geçti ve aşı prototipini farelere uyguladı.
Aşı ekibinden Dr. Tolga Sütlü, “Farelerde oluşacak bağışıklık cevabını takip ediyoruz. Biz, antikorların gerçekten çalıştığını, virüsü etkisiz hale getirebildiğini gösterebilmek için yalancı virüs sistemi kurduk, buna ‘dublör virüs’ de diyoruz. Aşıyı farelere uyguladıktan 2-3 hafta sonra gerçekten işe yarayacak antikor üretip üretmediklerini ölçebileceğiz” dedi
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