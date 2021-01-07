Aşı programına katılmayan dünyadaki 5 ülkeden biri Türkiye: Albayrak'ın kararına dikkat çekildi
Aşının dünyadaki ülkelere eşit miktarda dağıtılması için kurulan COVAX'a üyle olmayan 5 ülkeden biri Türkiye. İddiaya göre Türkiye'nin üye olmamasının nedeni, eski Hazine ve Maliye Bakanı olan Berat Albayrak'ın bu programa kaynak ayrılmasına karşı çıkmasından kaynaklandı.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), "2021 yılı sonuna dek 2 milyar doz aşının eşit bir şekilde üretilmesini ve dağıtılmasını sağlamak" amacıyla Covid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kurdu. Türkiye bu programa üye olmayan 5 ülkeden biri oldu.
CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Türkiye'nin bu programa katılmamasının nedeni olarak eski Hazine ve Maliye Bakanı olan Berat Albayrak'a işaret etti. Murat Emir, "Berat Albayrak'ın zamanında kaynak ayrılmasına karşı çıktığı için COVAX'a dahil olmadığımız yönünde iddialar var. Bunlar doğru olabilir" dedi.
Programa katılmayan 5 ülkeden birinin Türkiye olduğunu ifade eden Emir, konuyla ilgili Sağlık Bakanlığı'ndan bir açıklama gelmemesini eleştirdi.
CHP'li Emir, adil bir şekilde dağıtımın yapılması için kurulan programa katılmayan Türkiye'nin sadece 3 milyon doz koronavirüs aşısı getirebildiğini belirterek, "Türkiye'nin aşı bulma yarışında geç kaldığını ve maalesef insanlarımızın bu süreçte aşısız kalma riski ile karşı karşıya düşürsek, Türkiye'nin COVAX'a dahil olması beklenirdi" dedi.
EMİR'İN O VİDEOSU ŞÖYLE:
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