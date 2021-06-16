Aşılanma sırası sigortalı bütün yurttaşlara açılmasıyla randevu sistemi yoğunluktan çöktü
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın duyurusuyla dün (15 Haziran) sigorta kaydı bulunan bütün çalışanlara aşılama yapılmaya başlandı. Randevu aşamasında yoğunluk nedeniyle e-Nabız sistemi çöktü.
Koronavirüse karşı aşılamada Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kaydı bulunan çalışanlara sıra gelmesiyle e-Nabız sistemi dün sabah saatlerinde çöktü.
Sağlık çalışanlarının kullandığı “aşıla” sisteminin de çöktüğünü belirten Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu Başkanı Emrah Kırımlı, “Sistem çalışmadığı için bize yeni aşı da gelmedi. Elimizde aşı da olmadığı için randevusuz olanlara da aşı yapamıyoruz” dedi.
Ankara Tabip Odası Genel Sekreteri Muharrem Baytemür ise hastanelerdeki durumu aktardı: “e-Nabız sistemi zaman zaman çöküp düzeliyor. Hastaneye gidip oradaki sistemden randevu alan da var. Ancak hastaneler randevusuz gelenleri de geri çevirmiyor, sırası gelmişse yine aşı yapıyor.”
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