Bakan Koca, son 24 saat içinde 1 milyon 240 bin 311 doz aşı yapıldığını duyurdu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saat içinde 1 milyon 240 bin 311 doz aşı yapıldığını duyurarak, "Önümüzdeki günler için güven. Sağlık çalışanlarımız için tatlı bir yorgunluk" yorumunu yaptı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılama sürecine ilişkin bilgilendirmede bulundu.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Koca, "1 MİLYON 240 BİN 311. SİZCE NEDİR? 24 saat içinde bu kadar doz aşı, randevu alıp aşı olan bu kadar insan. Önümüzdeki günler için güven. Sağlık çalışanlarımız için tatlı bir yorgunluk" ifadelerini kullandı.
1 MİLYON 240 BİN 311. SİZCE NEDİR? 24 saat içinde bu kadar doz aşı, randevu alıp aşı olan bu kadar insan. Önümüzdeki günler için güven. Sağlık çalışanlarımız için tatlı bir yorgunluk.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 15, 2021
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