Aşırı sağcı tehdit mesajlarının kaynağı emniyet çıktı, polis müdürü istifa etti

16 Temmuz 2020 Perşembe, 11:26

Almanya'da aşırı sağcı tehdit mesajları gönderilen kişilerle ilgili bilgilerin Hessen Eyalet polisine bağlı bilgisayarlarda sorgulatıldığının ortaya çıkması ülkeyi sarstı. Krizin derinleşmesinin ardından Hessen eyaleti Emniyet Müdürü Udo Münch görevinden ayrıldı. Hessen Eyalet İçişleri Bakanı Peter Beuth, olayların tek sorumlusu olmamasına rağmen geçici emekliliğini isteyen Münch'ün bu talebini kabul ettiğini açıkladı.

Deutsche Welle’deki habere göre Bakan Beuth, görevden aldığı Münch ile yaptığı görüşmede, Eyalet Parlamentosu'ndaki Sol Parti Grup Başkanı Janine Wissler'e ait kişisel bilgilere Wiesbaden kentindeki bir polis bilgisayarından ulaşıldığını, daha sonra Wissler'e, altına "NSU 2.0" imzası atılan tehdit mesajları gönderildiğini dile getirdi.

SOLCULAR, YABANCILAR,GÖÇMENLER HEDEF

"NSU 2.0" imzalı tehdit iletileri gönderilen kişilerden biri de Türkiye kökenli Berlinli kabare sanatçısı “Jilet İdil” olarak tanınan İdil Baydar olmuştu. Aynı şekilde iki yıl önce, Frankfurt kentinde avukatlık yapan Seda Başay-Yıldız'a da bu tarz mesajlar ulaşmıştı.



Bakan Beuth, isim vermeden İdil Baydar olayında da, kişisel bilgilere 2019 yılının Mart ayında yine Wiesbaden'deki bir polis bilgisayarından ulaşıldığının anlaşıldığını bildirdi. Beuth, Hessen Emniyet Teşkilatı ile Eyalet İçişleri Bakanlığı arasındaki bilgi akışında düzeltilmesi gereken eksiklikler olduğunu vurguladı.

‘NSU 2’ İMZALI TEHDİTLER

Sol Partili Wissler, ilk kez şubat ayında tehdit mektubu almıştı. Son mektupların ise birkaç gün önce yollandığı ortaya çaktı. Mektuplar, Almanya'da 2000-2007 yılları arasında 8'i Türkiyeli 10 kişiyi öldürmekle suçlanan aşırı sağcı Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) örgütünün devamı olduğu izlenimi veren "NSU 2" imzasıyla yollanmıştı.

Irkçı NSU çetesinin yargılandığı davaya mağdurların aileleri adına müdahil olan Frankfurtlu avukat Seda Başay Yıldız da geçen yıl aynı imzayı taşıyan elektronik mektuplarla çok kez tehdit edilmişti. Başay Yıldız'ın da mektuplar yollanmadan önce kişisel bilgilerinin polis bilgisayarları üzerinden tarandığı ortaya çıkmıştı.

POLİSİN İÇİNDE AŞIRI SAĞCI YAPILANMA VAR

Hessen eyaletinde emniyet içinde aşırı sağcı yapılanma olduğuna dair kuşkular güçleniyor. Franfurter Rundschau gazetesinin emniyet içindeki kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, komedyen Baydar'ın kişisel bilgilerinin Hessen polisindeki bir bilgisayardan araştırıldığı tespit edilmişti.

Hessen İçişleri Bakanı Hristiyan Birlik Partili (CDU) Peter Beuth ise artık Hessen Polisi'nde ırkçı bir yapılanmanın olmadığını söylemenin mümkün olamayacağını belirtti. Beuth, son zamanlarda meydana gelen olayların bu kuşkuyu güçlendirdiğini belirterek, “Hessen Polisinden, bu kuşkuyu ortadan kaldıracak şekilde, araştırmadık hiçbir unsur bırakmamasını bekliyorum” dedi.

KEŞKE POLİSTEN KORKMAK ZORUNDA KALMASAYDIM

Aşırı sağcılardan tehdit ve hakaret içerikli e-postalar alan komedyen İdil Baydar, polisi sert biçimde eleştirdi. Baydar, “Yeniden güvende hissetmeyi ve polisten korkmam gerektiği yönünde bir hissiyatım olmamasını isterdim’’ ifadelerini kullandı.

Sol Parti Genel Başkanı Bernd Riexinger, polisi partisine mensup siyasetçileri şiddet tehditlerine karşı yeterince korumamakla suçladı.

VALİ DE IRKÇILIK KURBANI

Hessen'de geçen yıl, Merkel’in sığınmacılara açık kapı politikalarını destekleyen Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili Kassel Valisi Walter Lübcke evinde, başına yakın mesafeden sıkılan kurşunla öldürülmüştü. Halen yargılanan faillerin NSU örgütüyle bağlantıları olduğu düşünülüyor. Yine aynı eyaletteki Hanau kentinde şubat ayında gerçekleştirilen ırkçı saldırıda da 10 kişi öldürülmüştü.