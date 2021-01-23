ASKİ Genel Müdürü Öztürk: ‘2021’de 400 kilometrelik su hattı yenilenecek’

23 Ocak 2021 Cumartesi, 15:51

ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, ASKİ’nin 2020 yılında gerçekleştirdiği yatırımlar, çalışmalar ve yeni yılda yapılması planlanan projeler hakkında açıklamalarda bulundu. Kovid-19 salgının etkisi altında bir yıl geçirdiklerini ifade eden Öztürk, bu olağanüstü ve zorlu koşullarda ASKİ’nin bir yandan Başkentlilerin musluklarından sağlıklı ve kesintisiz su içmesini sağladığını diğer yandan da yıllardır ihmal edilen altyapı projelerini hayata geçirdiğini söyledi. Pandemi sürecinde çalışmaların aksamadığını ve kronikleşmiş birçok sorunun bu dönemde çözüldüğünü vurgulayan Öztürk, Ankara genelinde 470 kilometre atık su, 96 kilometre yağmur suyu imalatı ve yaklaşık bin 660 kilometre içme suyu hattının başarılı bir şekilde yapıldığını açıkladı. 25 ilçenin tamamında ihtiyaç duyulan, eskiyen ya da yetersiz kalan yerlerde toplam 9 bin yağmur suyu ızgara imalatının gerçekleştirildiğini ifade eden Öztürk, “Aynı dönemde toplam 2 milyon 500 bin metre pis su/yağmur suyu hattı ile toplam 150 bin adet ızgara/baca temizliği yapıldı. 25 ilçemizde toplam 220 bin adet içme suyu/kanal arızası giderildi” dedi.

‘En hızlı önlemler alan belediye olduk’

Tüm bu çalışmaları ASKİ bütçesini kurumun asli hizmet, amaç ve projelerinde kullanarak tamamladıklarının altını çizen Öztürk, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Hepimizin sağlığını tehdit eden pandemi de hijyenin önemi herkesin malumudur. Bu konuda Ankara Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere ASKİ olarak borcundan dolayı hiçbir abonemizin suyunun kesilmeyeceğini ilan eden ilk belediye olduk. Borcundan sayacı sökülen abonelerimizin sayaçlarını derhal takarak kimseyi susuz bırakmadık. Özellikle 65 yaş üzeri yurttaşlarımız evlerinden çıkmak zorunda kalmasınlar diye ekiplerimiz evlerine giderek abonelerin kartlı sayaçlarına avans su yükleme uygulaması yaptı. Çok uygun maliyette dezenfektan üreterek, belediyemizin yanı sıra birçok kurumunda ihtiyacına ücret almadan yanıt verdik. Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’ın öncülüğünde başlatılan “Su Ver” kampanyası ile ihtiyaç sahibi ile hayırsever vatandaşların bir araya gelmesine aracı olduk.”

‘Gelecek 30 yılını planlıyoruz’

Ankara’da çevre ve insan sağlığı esas alınarak, etkin, verimli ve kaliteli su, atık su ve yağmur suyu hizmetlerinin bir bütün içinde ele alınması gerektiğini vurgulayan Öztürk, “Geçtiğimiz yıl Başkent’in 30 yıl boyunca içme suyu, atık su ve yağmur suyu yönetiminde yol haritası olacak Master Plan çalışmalarına başladık. Kentimize yeni bir kimlik kazandıracak Master Plan çalışmalarıyla; su kaynaklarının yönetimi, altyapı ve arıtma sistemleri, kurumsal yapı, yatırım programları ve finansal analizler oluşturulacak” dedi. Bir ülkenin, bir şehrin medeniyet ölçüsünün altyapı tesislerinin seviyesi ve gücüne bağlı olduğunu dile getiren Öztürk, “Geçmiş deneyimlerden de gördüğüm kadarıyla altyapı yatırımları en çok ihmal edilen konuların başında yer almaktadır. Oysa gelişmiş olarak görülen ülkelerin en büyük özelliklerinden biri de altyapısına yaptığı yatırımlardır” diye konuştu. Ankara’nın 13 ilçesinde bulunan insan sağlığını tehdit eden asbestli ve ekonomik ömrünü tamamlamış PVC boruların değişimine başlandığını ifade eden Öztürk, ASKİ’nin öz kaynakları ile toplam uzunluğu 400 kilometreyi bulan hatların 2021 yılı sonuna kadar yenileceğini açıkladı.

24 ayda tamamlanacak

Başkan Mansur Yavaş’ın göreve gelir gelmez acil olarak yapılmasını istediği projelerin başında Polatlı’nın su sorununun çözülmesi olduğuna dikkat çeken Öztürk, yapılan çalışmaları şöyle anlattı:

“Geçen yılın önemli projelerinin başında Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’ın tüm engellemelere karşın ısrarları sonucunda Polatlı halkını temiz ve kesintisiz suya kavuşturma sözünü yerine getirmesi için atılan adım yer alıyor. 30 yıldır içme suyu sıkıntısı yaşayan Etimesgut-Sincan-Yenikent-Organize Sanayi Bölgeleri-Gecekondu Önleme Bölgesi-Temelli-Polatlı bölgelerine içme suyu temin edecek 106 kilometre uzunluğundaki hattın ihalesini yaparak yapımına başladık. 1,5 milyon kişinin yararlanacağı projenin 24 ayda tamamlanması planlanıyor. Sürekli arıza vererek uzun süreli su kesintilerinin yaşandığı ilçede yeni hat devreye alınıncaya kadar sorun yaşanmaması için 120 saat aralıksız süren çalışmayla 80 kilometre uzunluğundaki hatta iyileştirme çalışmaları yaptık.”

Gölbaşı susuz kalmayacak

Mevcut hatlara paralel yedek hatların döşenmesinin gerekli olduğunu dile getiren Öztürk, bir hatta arıza olması halinde yedek hattın devreye girmesiyle vatandaşların su sıkıntısı yaşamayacağını ifade etti.