Astrofizik profesöründen Elon Musk değerlendirmesi: 'Uzaylılar bizi onun sayesinde bulacak'

23 Mart 2021 Salı, 10:49

Bilim insanları, uzaylıları bulmanın en önemli yolunun onlara ait tekno-imzaları bulmaktan geçtiğini düşünüyor. Tekno-imza, herhangi bir gezegende yaşayan bir medeniyete ait teknolojik bir işaret anlamına geliyor.

Diğer yandan bu tekno-imzaların, olası uzaylı medeniyetlerin de Dünya'da yaşayanları keşfetmesini sağlayacağı düşünülüyor.

Journal of the British Interplanetary Society isimli akademik dergide yayımlanmak üzere kabul edilen yeni makalenin yazarı ve Tiflis Özgür Üniversitesi'nden astrofizik profesörü Zaza Osmanov, SpaceX'in uydu interneti kurmak için Dünya yörüngesine yerleştirdiği uyduların, gelecekte tekno-imza görevi görebileceğini öne sürüyor.

Osmanov'a göre Starlink, insan uygarlığını "tekno-imza bırakmaya" yaklaştıran ilk büyük yapılardan biri. Ancak bu tür yapıların, evrende Dünya'yı gözlemlemekte olan herhangi bir uzaylı teleskobu için görünür hale getirmesi yaklaşık bin yıl alacak.

STARLINK NEDİR?

Uzay şirketi SpaceX, tüm dünyaya yüksek hızlı geniş bant internet hizmeti sağlama çabasıyla yörüngeye her seferde yaklaşık 60 uydu yerleştiriyor. Son posta 14 Mart 2021'de bir Falcon 9 roketiyle yörüngeye fırlatıldı.

Starlink ismi verilen bu internet ağını kurma girişimi kapsamında yörüngeye fırlatılan uydu sayısının şimdiye kadar bini bulduğu belirtiliyor. Teknoloji milyarderi ve SpaceX CEO'su Musk, 2030'a kadar 12 bin uyduyu ve uzun vadede ise 42 bin uyduyu yörüngeye yerleştirmeyi hedefliyor.

Bazı gökbilimciler, yörüngede uydu sayısının artmasıyla gökyüzünü gözlemlemenin zorlaştığını ve dünyanın dört bir yanından inanın bu uyduları UFO sanıp yanlış ihbarlarda bulunduğunu ifade etmişti.

SpaceX de bu eleştirilerin ardından Starlink uydularının astronomi üzerindeki etkisini azaltmanın yollarını bulma sözü vermişti. Örneğin şirket, 6 Ocak'ta fırlatılan uydularda ışığı daha az yansıtan boyalarla siyah kaplama kullanmıştı.

Öte yandan bu uyduları, insan uygarlığının gelişmişlik seviyesi ve tekno-imza bırakma kapasitesi açısından değerlendiren kimse olmamıştı. Astrofizik profesörü Osmanov'un yeni makalesi, bu konuyu irdeleyen ilk çalışma oldu.

TEKNO-İMZA AÇISINDAN STARLİNK

Osmanov, insan medeniyetinin bin yıl içinde yaklaşık 260 ışık yılı uzaklıktaki gezegenlerden, büyük teleskoplar aracılığıyla görülebilir hale geleceğini düşünüyor.

Bilim insanına göre Şili'deki Çok büyük Teleskop (Very Large Telescope) gibi güçlü gözlem araçları, Dünya çevresindeki mega yapıları bu mesafeden kızılötesi taramalarla tespit edebilecek. Ancak, Starlink gibi bir projenin tek başına görünür hale gelmesi için bin yıl daha beklemek gerekecek.

Zira Osmanov, “Bir mega yapıyı 100 ışık yılı öteden görünür kılmak için uydu sayısının 30 milyar kadar olması gerekir” diyor. Bu da Falcon 9'un daha binlerce uyduyu yörüngeye taşıması gerektiği anlamına geliyor.

Ünlü teorik fizikçi Freeman Dyson, 1960'larda ortaya attığı bir teoride akıllı bir uzaylı türünün, artan nüfus nedeniyle çok daha fazla enerji tüketmeye başlayacağını ve bunun sonucunda da yıldızlardan gelen tüm enerjiyi kullanmak için onları mega mühendislik yapılarıyla çevreleyeceğini öne sürmüştü.

Osmanov'a göre Dünya etrafında “Dyson küresi” diye anılan bu yapılara benzer bir "mega yapı" inşa etmek, insanlığı "Tip-1" uygarlığı mertebesine taşıyabilir.

Tip 1 uygarlığı, bir gezegenin sakinlerinin ana yıldızından gezegene düşen tüm enerjiyi kullanabildiği uygarlık seviyesi anlamına geliyor. Bu teknolojik seviyeye ulaşan uygarlıkları tekno-imzaları aracılığıyla keşfetmenin daha kolay olduğu tahmin ediliyor.

Tip 0,7 diye nitelenen Dünya uygarlığı ise henüz bu seviyeye ulaşamadı ve kısa süre içinde ulaşması da mümkün değil. Ancak Osmanov, Starlink projesini bu yolda atılan önemli bir adım olarak görüyor:

"SpaceX'in Starlink takımyıldızı fikrinden yola çıkarak, 0,7 indeksli uygarlığımızın bin yıl içinde Tip-I'e ulaşacağını varsayıyoruz. Bu süre, gerekli malzemeyi toplamak ve gezegensel bir mega yapı inşa etmek için yeterlidir."

Kaynak: Independent Türkçe