Asya'nın en tehlikeli çift başlı engerek yılanı bulundu
Hindistan'da çok nadir görülen çift başlı ölümcül bir Russell engerek yılanı bulundu.
Hindistan’ın Maharaştra eyaletindeki bir evin dışında çok nadir görülen çift başlı ölümcül bir Russell engereğine rastlandı. Ölümcül yılanın yeri tespit edildikten sonra, detaylı araştırma yapmak üzere bir tesise götürüldü. Dünyanın en ölümcül yılanlarından biri olmasına rağmen, çift başlı Russell engereğinin vahşi doğada savunmasız olabileceği belirtildi. Uzmanlar, Russell engereğinin Asya'daki en tehlikeli yılanlardan biri ve her yıl binlerce kişinin ölümüne neden olduğunu belirtiyor.
Yılan tarafından ısırılan kişinin ağrıdan kusmaya, baş dönmesine ve böbrek yetmezliğine kadar geniş bir yelpazede semptomlar yaşayabileceği biliniyor.
Ancak ölümcül zehrine rağmen genetik bir bozukluk nedeniyle dünyaya gelen çift başlı yılanın doğal ortamda hayatta kalmasının epey zor olduğu belirtiliyor. Zira yaklaşık iki santimetre boyundaki kafalarının her biri bağımsız şekilde hareket ediyor. Bu da yılanın düzgün şekilde avlanmasını zorlaştırıyor.
Video Haberler
- Saadet Partisi'nden Berat Albayrak'a videolu yanıt
- 400 kilogram kaldırmaya çalışırken dizlerini kırdı
- Bodrum'da 5 kadın böyle birbirine girdi!
- Esenler'de mahalleyi savaş alanına çeviren kavga
- Metrelerce fırladı hiçbir şey olmamış gibi kalkıp yürüdü
- Caminin duvarına işeme diye uyardı, başında şişe kırıldı
- Çarptıkları motosikletteki yaralı 2 genci dövdüler!
- YSS köprüsü çıkışında kaza: 1 ölü, 4 yaralı
- Mucize kurtuluş kamerada
- İstanbul’un göbeğinde kepçe dehşeti kamerada