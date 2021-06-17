Atakaş Hatayspor, Burak Öksüz'ü transfer etti
Atakaş Hatayspor, Sakaryaspor'dan Burak Öksüz ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, Sakaryaspor'dan Burak Öksüz'ü transfer ettiğini duyurdu.
Hatayspor tarafından yapılan açıklamada, "Burak Öksüz Atakaş Hatayspor'umuzda. Kulübümüz geçtiğimiz sezon Sakaryaspor forması giyen defans oyuncusu Burak Öksüz ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı." ifadelerine yer verildi.
25 yaşındaki defans oyuncusu çıktığı 37 maçta 3 gol atıp 1 de asist yaptı.
Burak Öksüz Atakaş Hatayspor'umuzda— Hatayspor???? (@Hatayspor_FK) June 17, 2021
Kulübümüz geçtiğimiz sezon Sakaryaspor forması giyen defans oyuncusu Burak Öksüz ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.https://t.co/hqL9gK7FlH#AtakaşHatayspor pic.twitter.com/Ny4z0AWdog
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