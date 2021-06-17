Atakaş Hatayspor, Burak Öksüz'ü transfer etti

17 Haziran 2021 Perşembe, 11:04

Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, Sakaryaspor'dan Burak Öksüz'ü transfer ettiğini duyurdu.

Hatayspor tarafından yapılan açıklamada, "Burak Öksüz Atakaş Hatayspor'umuzda. Kulübümüz geçtiğimiz sezon Sakaryaspor forması giyen defans oyuncusu Burak Öksüz ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı." ifadelerine yer verildi.

25 yaşındaki defans oyuncusu çıktığı 37 maçta 3 gol atıp 1 de asist yaptı.