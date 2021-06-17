Atakaş Hatayspor, Burak Öksüz'ü transfer etti

Atakaş Hatayspor, Sakaryaspor'dan Burak Öksüz ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

cumhuriyet.com.tr
17 Haziran 2021 Perşembe, 11:04
Atakaş Hatayspor, Burak Öksüz'ü transfer etti
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Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, Sakaryaspor'dan Burak Öksüz'ü transfer ettiğini duyurdu.

Hatayspor tarafından yapılan açıklamada, "Burak Öksüz Atakaş Hatayspor'umuzda. Kulübümüz geçtiğimiz sezon Sakaryaspor forması giyen defans oyuncusu Burak Öksüz ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı." ifadelerine yer verildi. 

25 yaşındaki defans oyuncusu çıktığı 37 maçta 3 gol atıp 1 de asist yaptı. 


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