Galatasaray Kulübü divan kurulu başkanını seçecek

Galatasaray Kulübünde divan kurulu başkanlık seçimi yarın yapılacak.

cumhuriyet.com.tr
17 Haziran 2021 Perşembe, 10:59
Galatasaray Kulübü divan kurulu başkanını seçecek
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Galatasaray Kulübünde divan kurulu başkanlık seçimi 18 Haziran'da yapılacak.

Galatasaray Lisesinde gerçekleştirilecek seçim saat 10.00'da başlayıp, 15.00'te sona erecek. Kulüp başkanlığına aday olan eski divan kurulu başkanı Eşref Hamamcıoğlu'ndan boşalan koltuk, 2024'e kadar yeni sahibini bulacak.

Seçimde divan kurulu başkanlığı için Aykutalp Derkan ile Niyazi Yelkencioğlu yarışacak.


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