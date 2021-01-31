Atilla Pekdemir yaşamını yitirdi
Akciğer kanseri ile mücadele eden Atilla Pekdemir yaşamını yitirdi.
2 senedir Akciğer kanseri ile mücadele eden ve kısa bir süre önce de koronavirüsü atlatan ünlü oyuncu Atilla Pekdemir, İzmir'de yaşamını yitirdi.
ATİLLA PEKDEMİR KİMDİR?
Usta oyuncu Pekdemir, 10 Şubat 1943 tarihinde Giresun'da dünyaya geldi. İlkokul, ortaokul ve liseyi Giresun'da okudu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden üçüncü sınıfta ayrıldı. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümüne girdi.
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