Atletizm Dünya Şampiyonası için kötü haber!
Çin'deki Dünya Salon Atletizm Şampiyonası 2023'e ertelendi.
Çin'in Nanjing kentinde gelecek yıl düzenlenmesi planlanan Dünya Salon Atletizm Şampiyonası, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle 2023'e ertelendi.
Dünya Atletizm Birliği, Covid-19 salgını sebebiyle 2020'den 2021'e ertelenen Çin'deki Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nın tarihinin bir kez daha değiştirildiğini duyurdu.
Şampiyonanın daha önce planlandığı gibi Nanjing kentinde 2023 yılının mart ayında düzenleneceği belirtildi.
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