ATO Ankara'daki vahim tabloyu paylaştı: Yoğun bakım üniteleri yüzde 100 dolu

04 Ağustos 2020 Salı, 14:33

Ankara Tabip Odası (ATO) 1 Haziran’da başlayan “Yeniden açılma (Normalleşme) Süreci Değerlendirme Analizi”ni açıkladı.

Analizde “Sahada aktif çalışan sağlık emekçilerinden (filyasyon ekibinde görevli, poliklinik hizmeti veren ve yoğun bakımda görevli sağlık çalışanlarına kadar) aldığımız bilgilere göre Ankara’da günlük pozitif Covid-19 vaka sayısı 1000’e yaklaştı” dendi.

ATO Ankara’da Covid-19 tanısı alan sağlık çalışanlarının sayısını da açıkladı. Verilen bilgiye göre 4 Ağustos 2020 tarihi itibariyle, Covid-19 (+) tanısı alan sağlık çalışanlarının sayısının 488'e yükseldiği bildirildi.

HASTALAR SEDYELERDE YATIYOR

Analizde ayrıca “Pandemi hastaneleri dışındaki kamu sağlık kuruluşlarının yoğun bakımlarında da ciddi sıkıntılar yaşanıyor" ifadelerine de yer verilerek “Klinik olarak semptomu olan ve akciğer tomografisinde yaygın pnömonik infiltrasyonu bulunan hastalara yer bulunmamaktadır. Yoğun bakım ünitesinde yatması gereken hastalar acil servislerde sedyeler üzerinde takip edilmektedir" denildi.

“HASTALAR EVLERİNE GÖNDERİLİYOR”

Analizdeki diğer değerlendirmeler şöyle:

“Özellikle pandemi hastanelerinde anlık olarak değişmekle birlikte doluluktan dolayı servis ve yoğun bakım üniteleri COVID-19 hastası kabul edemez hale geldi.

“Klinik olarak semptomu olan ve akciğer tomografisinde yaygın pnömotik infiltrasyonu bulunan hastalara yer bulunmuyor.

“Yoğun bakım ünitesinde yatması gereken hastalar acil servislerde sedyeler üzerinde takip ediliyor.

“Bu hastanelere başvuran hastalar zaman zaman diğer hastanelere yönlendirilirken, pandemi dışındaki hastaneler, normal sağlık hizmeti sunan sağlık kuruluşlarında da yer bulunamayınca hastalar evlerine gönderiliyor.”

ODALARA İKİŞER HASTA

“Yeniden açılma döneminde yani 1 Haziran’dan itibaren normal sağlık hizmeti sunumu için planlanan ve pandemi hastanesi olmayan birçok hastane vaka sayılarındaki artış nedeniyle COVID-19 hastası dışında hastaya hizmet veremiyor.

“Pandemi hastanelerinde salgının en yoğun olduğu Nisan-Mayıs aylarında dahi her odaya bir pozitif hasta kabul edilirken, şimdilerde bu odalara ikişer hasta yatırılıyor.

“Ankara’da kamu özel işbirliği ile işletilen bir hastane de COVID-19 hastalarının kabul edildiği her biri yoğun bakım ünitesinin hasta kapasitesi normal koşullarda 16 iken bu yoğun bakım ünitelerine de 8'er hasta ilave edilmiş, 16 hasta kapasiteli yoğun bakım ünitelerinde 24 hastaya hizmet verilmeye başlandı.

“KRONİK HASTALAR COVID-19 HASTALARIYLA BİRLİKTE”

“Sadece COVID-19 hastası kabul etmesi gereken pandemi hastaneleri sağlık kurulu hizmetine de açılarak günlük 100'ün üzerinde Sağlık Kurulu hastasına hizmet verilmeye başlandı. Yaşlı ve kronik rahatsızlığı bulunan hastaların, COVID-19 hastalarıyla aynı ortamda sağlık hizmeti almaları büyük bir risk oluşturuyor.

“Bu yoğunluk, pandemi hastanelerinde sosyal mesafe ve hijyen önlemlerinin de geri plana itilmesine ve uzayan kuyruklarda bulaş riskinin çok fazla artmasına sebep oldu.

“Salgın döneminde ancak bulaş kaynağına ulaşarak, karantina ve izolasyon sağlanarak bulaş engellenebilir. Temel koruyucu sağlık hizmetinin; epidemiyoloji bilimine uygun yapılmadığı ve hastaların tedavilerinin kurumlarında karşılandığı durumlarda sağlık kuruluşları yetersiz kalabilir ve toplum ve elbette sağlık çalışanları ağır bedeller ödemeyle karşı karşıya kalabilir.”