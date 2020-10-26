ATO Başkanı'ndan Erdoğan'ın "boykot" çağrısına destek
Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransız mallarını boykot etme çağrısına destek verdiğini belirterek, "Boykotun etkili olması ve amacına ulaşması için vatandaşların Fransız markalara talep etmemesi gerekir. Üyelerimize ve vatandaşlarımıza boykota destek vermeleri çağrısında bulunuyorum" dedi.
Baran, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fransız mallarına boykot yapılması çağrısına ilişkin açıklama yaptı. Baran'ın açıklaması şöyle:
“Ne Fransa’da ne de dünyanın herhangi bir yerinde Müslümanlara yapılan zulme kayıtsız kalamayız. Unutmayın, aldığınız her Fransız markası ile Müslüman kardeşlerimize yapılan zulme destek vermiş olacaksınız. Tüm dünyada ve özellikle Avrupa’da Müslümanlara karşı zulüm ve şiddetin her geçen gün artarak devam etmektedir. Fransa Başbakanı Emmanuel Macron’un teşvikiyle Fransa’da İslam dinine ve Müslümanlara yönelik gerçekleştirilen çirkin saldırılar kabul edilemez. Macron iyi niyet sınırlarını çoktan aştı. Müslüman kardeşlerimize yapılan saldırılara kayıtsız kalmamız mümkün değil, tepkimizi en üst düzeyde vermemiz gerekiyor. Boykotun etkili olması ve amacına ulaşması için vatandaşların Fransız markalara talep etmemesi gerekir. Üyelerimize ve vatandaşlarımıza boykota destek vermeleri çağrısında bulunuyorum."
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