ATV'de yayınlanan Akıncı dizisindeki sahne bakanlığı ayağa kaldırdı
Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Yunus Alkaç, ATV'de ekranlara gelen Akıncı adlı dizideki cezaevi sahnesine tepki gösterdi.
Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Yunus Alkaç, ATV'de yayımlanan Akıncı adlı dizideki cezaevi sahnesine tepki gösterdi.
Alkaç, Akıncı dizisinde cezaevi savcısı, cezaevi müdürü ve ceza infaz memurlarının bir baş komiser önünde sıraya dizildiği sahne ile ilgili olarak hukuki işlem başlatılacağını açıkladı.
Akıncı dizisindeki sahneye, Twitter hesabı üzerinden tepki gösteren Alkaç, "Reyting uğruna Ceza İnfaz Kurumlarını ve fedakar personelimizi zan altında bırakıp, Devletin işleyişi konusunda da farklı algılara neden olan anlayışı şiddetle kınıyorum" ifadelerini kullandı. Konunun takipçisi olacaklarını dile getiren Alkaç, "Her türlü hukuki yetkimizi kararlılıkla kullanacağız" mesajını paylaştı.
Reyting uğruna Ceza İnfaz Kurumlarını ve fedakar personelimizi zan altında bırakıp, Devletin işleyişi konusunda da farklı algılara neden olan anlayışı şiddetle kınıyorum. Konunun takipçisiyiz ve her türlü hukuki yetkimizi kararlılıkla kullanacağız. pic.twitter.com/tpew7gvMkP— Yunus ALKAÇ (@YunusAlkac) March 18, 2021
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