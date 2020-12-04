Av tüfeğiyle ateş edilen otomobildeki 4 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

04 Aralık 2020 Cuma, 14:01

Kenan Dokuyucu, Selçuk Bulvarı'nda, içerisinde 4 yaşındaki çocuğu Ramazan Dokuyucu'nun bulunduğu otomobilini park ederek fatura yatırmaya gitti.

Henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce, av tüfeğiyle araca 4 el ateş edildi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Ramazan Dokuyucu, 112 Acil Servis ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Dokuyucu'nun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, olayın ardından kaçan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.