Abdullah Avcı: Trabzonspor beraberliğe sevinmez!

14 Mart 2021 Pazar, 19:11

Spor Toto Süper Lig’in 30’uncu haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, sahasında Trabzonspor ile 0-0 berabere kaldı.

Maçta gelecek sezonun oyun formasyonlarını denediklerini belirten Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, “Maç öncesi şunu ifade etmiştim: Bu yaptığımız iş, her hafta bir sınav ve her hafta kazanmak istiyorsun. Özellikle Trabzonspor camiası da her zaman en iyisini ister ve kazanmamızı bekler. Bizde bu hem güncelde maç kazanmak aynı zamanda 4’üncü mü bitirdin, 5’ten uzaklaştın mı; 4’üncü ve 3’üncü arasında fark vardır. 3 ile 2’nin 1 ile arasında fark vardır. Her maçı kazanmak ve bunun için en tepeyi zorlamak, neresiyse... Çok önemli mesafeler katederek geldik. Ama bugün itibariyle baktığımda hem önümüzdeki senenin oyun anlamdaki formasyonları ile ilgili çalışmalar yaptık, iki, üç tane formasyon denedik saha içinde, hem de oyuncu üzerindenki performanslar belirleyici olacak. Bugün itibariyle Erzurum zor deplasmandır. Saha şartları bazen her iki tarafa da zor olabiliyor. Kazanabilirdik de kaybedebilirdik de, böyle bir müsabaka oynandı. Oyun bugün çok tatmin edici değil, zaman zaman bölüm bölüm oldu, bölüm bölüm olmadı. Berabere biten müsabakadan biz hiçbir zaman memnun olamayız. Onun için bugünün değerlendirmesini geleceğe dönük formasyonda ve oyuncu performansında neler olduğunu ve haftalar ilerledikçe hep kazanmak için devam edeceğiz hem de önümüzdeki sene planlamasını oyun olarak oyuncu olarak değerlendirmesini yapacağız Erzurumspor’a başarılar diliyorum” diye konuştu.