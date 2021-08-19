Avcılar’daki patlamanın ardından iki bina için yıkım kararı

19 Ağustos 2021 Perşembe, 16:06

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Mahir Sokak'ta bulunan 2 katlı binanın alt katındaki ayakkabı imalathanesinde akşam saatlerinde çok şiddetli iki patlama meydana geldi. İlk etapta yapılan değerlendirmelerin aksine doğalgaz bulunmayan binadaki patlamanın imalatta kullanılan kimyasal maddelerden kaynaklandığı ön plana çıktı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemenin sonuçları henüz kesinleşmedi. İşyeri sahibi, eşi ve iki çocuğunun yaralandığı patlamada binanın ön cephesindeki bütün duvarları yıkılırken beton parçaları yoldaki bir aracın üzerine ve bitişikteki binalara sıçradı. İtfaiyenin güçlükle söndürdüğü yangından sonra patlama olan bina ile bitişiğindeki binanın kolonlarından birisinin büyük zarar gördüğü belirlendi. Olay ile ilgili detaylı raporların alınmasından sonra ‘Kentsel dönüşüm’ kapsamında yenilenmesi düşünülen bina için yıkım kararlarının kısa sürede uygulamaya konulması bekleniyor.

EKSPERTİZLERDEN İNCELEME

Ayakkabı imalathanesindeki patlama ile ilgili sigorta şirketinin ekspertiz görevlileri bugün öğle saatlerinde iki binaya gelerek yerinde tespit yaptı. Yapılan tespitlerde patlama olan binanın yanındaki üç katlı binanın bir kolonunda çok ciddi hasar olduğu tespit edildi. Sigorta şirketi yetkilileri patlamanın nedeni konusunda araştırmanın sürdüğünü, binalar ve hasar tespiti için çalıştıklarını söyledi.