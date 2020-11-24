Avrasya Araştırma'dan Bülent Arınç tepkisi

24 Kasım 2020 Salı, 09:40



Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Bülent Arınç'ın Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala ile ilgili "Tahliye edilmesi lazım" sözlerine Erdoğan, "Hiç kimsenin şahsi ifadeleri, Cumhurbaşkanı ile hükümetimizle partimizle ilişkili hale getirilemez" ifadeleriyle eleştirmişti.



Arınç ise Erdoğan'ın tavrı için "Ben duygusal bir insanım. Dünkü konuşma beni çok rencide etti. Sayın Cumhurbaşkanı çok ağır bir konuşma yaptı" ifadelerini kullanmıştı.



Yaşanan gelişmelere ilişkin AKP yanlılarının Arınç için istifa çağrılarında bulunmalarına AVrasya Araşırma Şirketi Başkanı Kamak Özkiraz sosyal medya hesabı Twitter üzerinden tepki gösterdi.

Özkiraz, Twitter üzerinden konuya ilişkin şu paylaşımlarda bulundu:

"Erdoğan konuşmadan önce Bülent Arınç'ın söyledikleriyle ilgili bir kelime bile konuşamayan zevat, Arınç'ın istifasını istiyorlarmış. Tam onursuzlar çetesi bunlar. Arınç'tan çok haz etmem ama bu onursuzlar çetesinin de yüzünü bir kez daha görmemize vesile oldu.

Erdoğan konuşana kadar susan, Erdoğan konuşunca 'Arınç istifa' diye bağıran onursuz, satılmış kalemler, Erdoğan Arınç'a sahip çıkıp, Çakıcı'ya tepki gosterseydi, 'Çakıcı tutuklansın, Bülent (abi) yeniden aktif görev alsın, Parti'nin böyle akıl abilere ihtiyacı var' diyeceklerdi"

İŞTE ÖZKİRAZ'IN O PAYLAŞIMLARI





Erdoğan konuşmadan önce Bülent Arınç'ın söyledikleriyle ilgili bir kelime bile konuşamayan zevat, Arınç'ın istifasını istiyorlarmış.



Tam onursuzlar çetesi bunlar.



Arınç'tan çok haz etmem ama bu onursuzlar çetesinin de yüzünü bir kez daha görmemize vesile oldu. — Kemal ÖZKİRAZ (@avrasyaanket) November 24, 2020