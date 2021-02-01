Avrasya Tüneli’nde geçişler yüzde 26 zamlandı

Yap-işlet devret modeli ile yapılan geçiş garantili Avrasya Tüneli’nin geçiş ücreti 1 Şubat itibariyle zamlandı.

cumhuriyet.com.tr
01 Şubat 2021 Pazartesi, 09:30
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Köprü ve otoyolların ardından Avrasya Tüneli’ne de zam geldi. Yap-işlet devret modeli ile yapılan tünelden 1 Şubat’tan itibaren geçenler yüzde 26 daha fazla ödeme yapacak. Zamlı fiyatlar, otomobiller için 46 TL, minibüsler için ise  69  TL olacak.

Avrasya Tüneli'nin internet sitesinde şu duyuru yapıldı: 

"1 Şubat 2021 tarihi itibarıyla geçerli olmak üzere Avrasya Tüneli tek yön geçiş ücretleri otomobiller için 46 TL, minibüsler için ise 69 TL olarak belirlenmiştir. Fiyatlara %8 KDV dahildir. Avrasya Tüneli'nden yalnız 1. ve 2. sınıf araçlar geçebilmektedir."



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