Avrasya tüneline yüzde 26 zam bekleniyor

26 Ocak 2021 Salı, 11:08

Avrasya Tüneli’nde, devlet ile işletmeci şirket arasında imzalanan sözleşme gereğince 1 Şubat’ta geçiş ücretleri artırılacak. Oran üzerinde çalışmalar büyük ölçüde tamamlandı. Geçiş ücretlerinin, yüzde 26 dolayında artması bekleniyor.

Buna göre halen otomobiller için 36 TL 40 kuruş olan ücret, 46 TL’ye yükselecek. 54 TL 70 kuruş olan minibüs geçiş ücretinin de 69 TL’ye çıkacağı hesaplanıyor. (Dolar kuru 7 TL 41 kuruş dikkate alınarak hesaplandı.)

Yeni tarife, 1 Şubat 2021 ile 31 Ocak 2022 tarihleri arasında uygulamada olacak.

Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre, kaynaklar, Avrasya Tüneli’ni işleten şirketin, sözleşmede yer alan formüller ve parametreler uyarınca hesaplamalarını yaptığını ve Ulaştırma Bakanlığı’na sunduğunu kaydetti. Ulaştırma Bakanlığı ile Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü de geçiş ücretine ilişkin nihai gözden geçirmeleri yapıyor.

Eğer hesap edilen zam oranı ile Avrasya bileti adete uçak bileti gibi muamele görecek. Zira git gel Avrasya Tüneli'nin müşterisine bir günlük maliyet 92 TL'yi bulacak. 100 TL'nin altına fırsat biletleri de olduğu varsayılırsa Avrasya'nın günlük faturası neredeyse THY'nin yurtiçi bilet fiyatları ile yarışacak.