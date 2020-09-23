Avro rekor tazeledi, 9 TL’yi aştı

23 Eylül 2020 Çarşamba, 14:25

Ağustos ayı başından itibaren yükselişe geçen döviz kurlarındaki yukarı yönlü seyir sürüyor. Hemen her gün rekor kıran doların ardından Avro da bugün 9 TL seviyesini aştı.



Saat 14.20 itibariyle Avro/TL kuru 9,0038 bandında seyrediyor.

Haziran ve Temmuz aylarını yatay seyirde geçiren Dolar/TL kuru, 6 Ağustos’ta tarihi zirve olan 7,25’i aşarak neredeyse her hafta yeni bir zirve gördükten sonra 10 Eylül’den beri her iş günü yeni rekor kırdı ve bugün 7,68’i aştı.