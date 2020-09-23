Avro ve dolar rekor tazeledi
Avro, bugün 9 TL’yi aştı dolar/TL kuru ise 7,6856'dan işlem görüyor. Dolar/TL kuru TSİ 17.00 civarında 7,70 seviyesini ilk defa aştı ve 7,7018 ile tüm zamanların rekorunu kırdı.
Ağustos ayı başından itibaren yükselişe geçen döviz kurlarındaki yukarı yönlü seyir sürüyor. Hemen her gün rekor kıran doların ardından Avro da bugün 9 TL seviyesini aştı.
Saat 14.20 itibariyle Avro/TL kuru 9,0038 bandında seyrediyor.
Haziran ve Temmuz aylarını yatay seyirde geçiren Dolar/TL kuru, 6 Ağustos’ta tarihi zirve olan 7,25’i aşarak neredeyse her hafta yeni bir zirve gördükten sonra 10 Eylül’den beri her iş günü yeni rekor kırdı ve bugün 7,68’i aştı.
Türk lirası bugün de ABD doları karşısında değer kaybetmeye devam etti.
Dolar/TL kuru TSİ 17.00 civarında 7,70 seviyesini ilk defa aştı ve 7,7018 ile tüm zamanların rekorunu kırdı.
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