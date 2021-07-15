Avrupa Adalet Divanı’ndan başörtüsü kararı
Avrupa Adalet Divanı, Almanya'da iki kadının açtığı başörtüsü yasağı davası hakkında karar verdi.
Avrupa Adalet Divanı, başörtüsü taktıkları gerekçesiyle işlerinden uzaklaştırılan iki kadının açtığı davada karar verdi. Kararda, çalışanların başörtüsü takmasının belirli koşullarda işverenler tarafından yasaklanabileceği belirtildi.
Mahkeme kararında, "İş yerinde politik, felsefi ya da dini inançlara yönelik görünür durumda herhangi bir şeyin giyilmesini yasaklamak mümkündür. Ancak bunun müşterilere karşı tarafsız yaklaşım ve sosyal ayrımcılığı önlemeye yönelik gerekçeye dayanması gerekiyor" denildi.
Almanya’da iki Müslüman kadından biri, bir vakıf tarafından finanse edilen özel çocuk bakım merkezinde diğeri ise bir eczane zincirinde çalışıyordu. İşlerine başladıkları ilk zamanlarda başörtüsü takmayan kadınlar, ilerleyen dönemde kararlarını değiştirdi. İki işveren tarafından başörtüsü takmamaları istenerek başka bir iş bulmaları gerektiği belirtildi.
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