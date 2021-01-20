Avrupa Birliği: “Dört yılın ardından Beyaz Saray'da bir dostumuz var”

20 Ocak 2021 Çarşamba, 13:26

ABD’de Donald Trump’ın görevi bırakmasına saatler kala, AB’den ‘veda mesajı’ geldi. ABD başkanı seçilen Joe Biden’ı işaret ederek Leyen, “Uzun 4 yılın ardından Beyaz Saray'da yeniden bir dostumuz var" diyen, ABD'deki 'yeni şafağı' öven ve yeni bir başlangıca hazır olduklarını” dile getirdi.

Leyen, 6 Ocak'taki ABD Kongresi baskının ardından Trump'ın Twitter hesabının askıya alınmasını memnuniyetle karşıladı. Vekillere konuşan Leyen, teknoloji şirketlerin kanuna göre hareket etmesi gerektiğinin altını çizdi. Von der Leyen, "Ancak bu kararlar hukuka ve kurallara uygun olarak alınmalı... Silikon Vadisi CEO'larının keyfi kararlarına bağlı olarak değil" ifadesini kullandı.

“İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KONUSUNDA TEMASLARA BAŞLAMAYA HAZIRIZ”

Von der Leyen, yeni ABD yönetiminden beklentilerini de sıraladı. Biden hükümeti sayesinde ABD'nin Birleşmiş Milletler'in (BM) korona virüsüyle mücadele çabalarına yeniden ortak olmasını umduğunu belirten Von der Leyen, Paris İklim Anlaşması'na da değindi. ABD'nin yeniden anlaşmaya dahil olmasının transatlantik ilişkiler için güçlü bir başlangıç noktası olacağını vurgulayan Von der Leyen, Biden ile daha görevinin ilk gününden iklim değişikliği konusunda temaslara başlamaya hazır olduklarını duyurdu.

BİR GEÇİŞTEN ÇOK DAHA FAZLASI

Sputnik Türkçe’nin aktardığına göre, AB Konseyi Başkanı Charles Michel de ABD Kongresi baskınıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. 'Şiddetin karanlığının' demokrasiyi alt edemeyeceğini söyleyen Michel, ABD demokrasisinin de gücünü kanıtladığını söyledi. Bugün Biden'ın yemin töreni nedeniyle Trump destekçilerinin protestolar düzenleyebileceği konusuna da değinen Michel, "Bugün, bir geçişten çok daha fazlası. Bugün, son 4 yılda büyük yara alan transatlantik ilişkimizi canlandırma fırsatı" dedi.