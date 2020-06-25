Avrupa İlaç Ajansı’ndan Remdesivir için şartlı onay

25 Haziran 2020 Perşembe, 17:00

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), Remdesivir ilacının COVID-19 vakalarının tedavisinde kullanılması için şartlı onay verdiklerini duyurdu.

Ajansın açıklamasına göre korona hastası yetişkinlerde ve 12 yaş üzerindeki solunum desteğine ihtiyaç duyan çocuklarda ilacın kullanılması önerildi.

JAPONYA'DAN TAM ONAY ALDI

Remdesivir daha önce ABD, Hindistan ve Güney Kore’de durumu ağır olan acil hastalarda kullanılması için, Japonya’da ise tam onay almıştı.

Sözcü'nün haberine göre, Hindistan merkezli Hetero Labs isimli ilaç şirketi, Remdesivir'in jenerik versiyonunu ürettiklerini ve 100 miligramlık paketin 486 TL'ye satılacağını açıklamıştı.