Avrupa İlaç Ajansı’ndan Remdesivir için şartlı onay
ABD, Japonya, Güney Kore ve Hindistan tarafından, Koronavirüse karşı etkili olduğu iddiasıyla kullanımına onay çıkan Remdesivir ilacına Avrupa İlaç Ajansından şartlı onay geldi...
Avrupa İlaç Ajansı (EMA), Remdesivir ilacının COVID-19 vakalarının tedavisinde kullanılması için şartlı onay verdiklerini duyurdu.
Ajansın açıklamasına göre korona hastası yetişkinlerde ve 12 yaş üzerindeki solunum desteğine ihtiyaç duyan çocuklarda ilacın kullanılması önerildi.
JAPONYA'DAN TAM ONAY ALDI
Remdesivir daha önce ABD, Hindistan ve Güney Kore’de durumu ağır olan acil hastalarda kullanılması için, Japonya’da ise tam onay almıştı.
Sözcü'nün haberine göre, Hindistan merkezli Hetero Labs isimli ilaç şirketi, Remdesivir'in jenerik versiyonunu ürettiklerini ve 100 miligramlık paketin 486 TL'ye satılacağını açıklamıştı.
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