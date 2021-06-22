Leyen'den ‘Türkiye ile göçmen anlaşması’ açıklaması

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, “Türkiye'ye Suriyeli göçmenlerle ilgili daha fazla yardım etmemiz gerekiyor” dedi.

cumhuriyet.com.tr
22 Haziran 2021 Salı, 14:54
Leyen'den ‘Türkiye ile göçmen anlaşması’ açıklaması
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Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye ile olan göçmen anlaşmasını yenilemesi gerektiğini söyledi.

24-25 Haziran tarihinde düzenlenecek AB zirvesinde anlaşmanın yenilenmesi görüşülecek.

Reuters'ın haberine göre, Berlin'de konuşan von der Leyen, "3.7 milyon Suriyelinin yaşadığı Türkiye'yi desteklemeye devam etmemiz önemli" dedi.

Bazı göçmenlerin 10 yıldır Türkiye'de olduğunu ifade eden von der Leyen "Geçmişte olduğu kadar akut insani yardım ihtiyacı yok ancak insanların bir perspektife ihityacı var" dedi.


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