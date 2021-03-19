Avrupa Konseyi’nden HDP’ye kapatma davasıyla ilgili Ankara’ya uyarı

19 Mart 2021 Cuma, 11:17

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin’in, HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde dava açmasının ardından Avrupa Konseyi’nden açıklamada bulunuldu. Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Marija Pejcinovic Buric, Alman Die Welt gazetesine verdiği demecinde, “Siyasi partilerin toplanma ve örgütlenme özgürlüğünü de güvence altına alan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin koruması altında olduğunu” ifade etti.

HDP'nin yasaklanmasının "son derece sorunlu" bir durum yaratacağını söyleyen Buric, "AİHM, siyasi partilerin bir demokrasi içinde oynadığı temel rolün altını açıkça çiziyor" dedi.

Pejcinovic Buric "Mahkeme, bir partinin feshedilmesini ya da yasaklanmasını sadece son derece olağanüstü şartlar altında en son çıkış yolu olarak haklı olabilecek, aşırı bir tedbir olarak görüyor" diye konuştu.

'BASİT BİR OLGUYLA GEREKÇEKLENDİRİLEMEZ'

Pejcinovic Buric, "Siyasi bir partinin yasaklanması AİHM hukuku uyarınca bu partinin halkın bir bölümünün içinde bulunduğu durumu, kamuoyunda tartışma çabası gibi basit bir olguyla gerekçelendirilemez. (Türkiye'de) Hükümetin hayata geçirdiği terörle mücadele tedbirlerinin yöntem ve usullerini eleştirmek de bir muhalefet partisinin yasaklanması için gerekçe oluşturamaz" ifadelerini kullandı.

'DAHA ÖNCE PARTİ KAPATMAYLA İLGİLİ AİHM KARARI VAR'

Buric,Türkiye'de daha önce de siyasi partilerin kapatıldığını ve bunların AİHM'nin gündemine geldiğini hatırlatan Pejcinovic Buric, yedi vakadan altısında AİHM'in Türkiye aleyhinde karar aldığını söyledi.

Mahkemenin altı davada Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni ihlal ettiğine hükmettiğini belirten Pejcinovic Buric, HDP'nin yasaklanması halinde de benzer bir sonucun ortaya çıkabileceğini söyledi.

Kaynak: DW Türkçe