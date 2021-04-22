Avrupa Merkez Bankası'ndan 'faiz' kararı

22 Nisan 2021 Perşembe, 16:18

ECB Yönetim Kurulu, enflasyon görünümü "tahmin ufku içinde yeterince yakın, ancak yüzde 2.0'nin altında bir düzeye" ulaşıncaya kadar oranların bu düzeylerde ya da daha düşük kalmasını bekliyor.

Pandemi acil durum satın alma programı (pandemic emergency purchase program - PEPP) kapsamındaki tahvil alımları için azami büyüklüğü de 1.85 trilyon euroda tutan ECB'ye göre PEPP en az Mart 2022'ye kadar sürmesini bekliyor.

PARA POLİTİKASI KARARI



ECB'nin bir sonraki kritik para politikası kararı 10 Haziran'da olacak. ECB politika yapıcıların Haziran ayında tahvil alımını yavaşlatıp yavaşlatmamaya karar vermeleri bekleniyor.

NET ALIMLAR AYLIK 20 MİLYAR EURO



ECB'den yapılan açıklamaya göre, varlık satın alma programı (asset purchase program - APP) kapsamındaki net alımlar, aylık 20 milyar euro düzeyinde, politika faizlerinin destekleyici etkisini güçlendirmek için gerekli olduğu sürece ve faiz artırımına başlamadan kısa bir süre önce sona erecek şekilde devam edecek.

ECB açıklamasında, "enflasyonun simetri taahhüdü doğrultusunda sürdürülebilir bir şekilde hedefine doğru hareket etmesini sağlamak için uygun olduğu şekilde tüm araçlarını ayarlamaya" hazır olduğu da yinelendi.