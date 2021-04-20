Bankaların kredi faiz oranları ne kadar?

20 Nisan 2021 Salı, 19:45

Bankaların kredi faiz oranları kredi kullanmayı planlayan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Koronavirüs pandemisi vatandaşları ekonomik olarak olumsuz etkilerken, çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak için kredi kullananların sayısı artıyor. Bankaların kredi faiz oranları kredi türüne göre değişkenlik gösteriyor. Konut kredisi gibi yüksek meblağ gerektiren kredilerde faiz oranı daha düşük olurken, ihtiyaç kredilerinde ise daha yüksek bir faiz oranı uygulanıyor.

Bankaların kredi faiz oranları geri ödenecek tutar, aylık taksitler gibi noktaları etkiliyor. Bu nedenle kredi kullanmayı planlayan vatandaşlar bütçelerine en uygun krediyi araştırıyor. Peki bankaların kredi faiz oranlarında son durum ne?

BANKALARIN KREDİ FAİZ ORANLARI

AKBANK KREDİ FAİZLERİ

İhtiyaç kredisi: %1,62-2,13

Taşıt kredisi: %1,56-1,66

Konut kredisi: %1,41

DENİZBANK KREDİ FAİZLERİ

İhtiyaç kredisi: %2,23

Taşıt kredisi: %1,74

Konut kredisi: %1,79

GARANTİ BBVA KREDİ FAİZLERİ

İhtiyaç kredisi: %1,79-2,22

Taşıt kredisi: %1,80

Konut kredisi: %1,50-1,79

ING BANK KREDİ FAİZLERİ

İhtiyaç kredisi: %1,64-1,69

Taşıt kredisi: %1,79

Konut kredisi: %1,49-1,69

TÜRKİYE İŞ BANKASI KREDİ FAİZLERİ

İhtiyaç kredisi: %1,65

Taşıt kredisi: %1,55-1,60

Konut kredisi: %1,45

QNB FİNANSBANK KREDİ FAİZLERİ

İhtiyaç kredisi: %1,49

Taşıt kredisi: %1,79

Konut kredisi: %1,56

TEB KREDİ FAİZLERİ

İhtiyaç kredisi: %1,60

Taşıt kredisi: %1,75

Konut kredisi: %2,00

YAPI KREDİ BANKASI KREDİ FAİZLERİ

İhtiyaç kredisi: %1,89-2,57

Taşıt kredisi: %1,65

Konut kredisi: %1,50

HALKBANK KREDİ FAİZLERİ

İhtiyaç kredisi: % 1,51

Taşıt kredisi: %1,54

Konut kredisi: %1,38

KUVEYT TÜRK KREDİ FAİZLERİ

İhtiyaç kredisi: % 1,76

Taşıt kredisi: %1,66

Konut kredisi: %1,64

VAKIFBANK KREDİ FAİZLERİ

İhtiyaç kredisi: %1,51

Taşıt kredisi: %1,50

Konut kredisi: %1,32

ZİRAAT BANKASI KREDİ FAİZLERİ

İhtiyaç kredisi: %1,58

Taşıt kredisi: %1,54

Konut kredisi: %1,37