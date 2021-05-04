Avrupa merkez sağının zirvesinden "Türkiye" açıklaması

04 Mayıs 2021 Salı, 13:52

Yunan Kathimerini gazetesine konuşan Avrupa Halk Partisi Başkanı Manfred Weber, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Türkiye ziyaretine ilişkin olarak, "Gezinin amacı, Avrupa Konseyi'nin Mart ayında aldığı kararların ardından Ankara'ya bir güç sinyali göndermekti. Bunun yerine, bölünmüşlük ve küresel sahnede duramama sinyali gönderdik" dedi.

Ziyarette yaşanan koltuk krizini "özellikle olumsuzdu" şeklinde tarif eden ve bu tarz olayların bir daha asla yaşanmaması için koordinasyon sağlanması gerektiğini vurgulayan Alman politikacı sözlerine, "Jeopolitik Avrupa vaadinden çok uzağız" diyerek devam etti.

"TÜRKİYE İLE YENİ BİR SAYFA AÇAMAYIZ"

"İlk adım, güveni yeniden sağlamak" diyen Weber'e göre, AB yetkililerinin müzakerelere devam edip etmeyeceği gelecek birkaç hafta içinde netleşecek.

Türkiye'nin Avrupa değerleri, hukukun üstünlüğü, basın özgürlüğü ve yargı bağımsızlığından uzaklaştığını vurgulayan Alman politikacıya göre "AB'nin Türkiye ile yeni bir sayfa açamayacağı çok açık, vize serbestisi veya Gümrük Birliği'nin modernizasyonu gibi konuları konuşmak ise faydasız."