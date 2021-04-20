"Avrupa Süper Ligi" girişiminin başkanı Florentino Perez: Başaramazsak ölürüz!

20 Nisan 2021 Salı, 12:50

İngiltere, İspanya ve İtalya'dan 12 kulübün kurucu üyeliğinde başlatılan ve futbol dünyasında ciddi bir tartışma başlatan "Avrupa Süper Ligi" girişiminin ilk başkanı Florentino Perez, "Futbol devrim yaşamak zorunda. Hepimiz harap olduk" dedi.

Real Madrid Kulübünün başkanı olan ve Avrupa Süper Ligi'nin ilk başkanı seçilen Perez, koronavirüs (Covid-19) salgınından dolayı futbol kulüplerinin ekonomik kaybının 5 milyar Avro olduğunu savundu.



Perez, "Futbolda durum çok kritik." ifadesini kullanarak, "Futbolun başındakiler (UEFA'yı kastederek) hayatın değiştiğini, 10 yıl önceki durumun olmadığını, futbolda karşılığını vermemiz gereken yeni nesil geldiğini bilmek zorunda. Eğer Şampiyonlar Ligi ile devam edersek zamanla ilgi azalacak ve bitecek. Şampiyonlar Ligi'nde 2024'te başlayacak yeni format saçma bir şey. Böyle giderse 2024'te hepimiz ölürüz, değişmek zorundayız" dedi.