Avrupa'da yokuz!

Türk takımlarının Avrupa'daki düşüşü önlenemiyor. 2020/2021 sezonunda Avrupa’ya 5 takım gönderen Süper Lig takımlarından ülke puanına katkı sağlayan tek takım UEFA Avrupa Ligi ön eleme turlarında çıktığı üç maçta iki galibiyet alan Galatasaray oldu. Özel

Hasan Hüseyin Alimoğlu
30 Ekim 2020 Cuma, 14:10
Avrupa'da yokuz!
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Türkiye Süper Ligi bu sezon Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’ne toplamda 5 takım gönderdi. Avrupa’da Türkiye’yi temsil eden bu 5 takım çıktığı 10 maça yalnızca 2 galibiyet alabildi. Galatasaray’ın UEFA elemelerinde Neftçi Bakü ve Hajduk Split karşısında aldığı galibiyetler haricinde berberliği dahi olmayan takımlarımızın bu kötü performansı nedeniyle Süper Lig, gelecek sezondan itibaren UEFA Şampiyonlar Ligi’ne direkt takım gönderemeyecek.

GRUPLARA 2 TAKIM KALABİLDİ

Avrupa’ya giden beş takımımızdan ikisi direkt gruplarda oynama hakkına sahipken diğer üç takımımız grup elemelerinde elendi. Gruplara kalmak için eleme oynayan Beşiktaş, Galatasaray ve Alanyaspor çıktıkları müsabakaları kaybederek Avrupa’ya veda etti. Galatasaray Play-Of’ta Rangers’a, Beşiktaş PAOK ve Rio Ave’ye, Alanyaspor ise Rosenborg’a kaybederek Avrupa defterini kapattı. Gruplarda mücadele eden Başakşehir Şampiyonlar Ligi’nde Leipzig ve Paris Saint Germain’e 2-0’lık skorlarla boyun eğdi. Avrupa Ligi’ndeki temsilcimiz Sivasspor ise Villareal 4-2 ve Macabbi Tel Aviv’e 2-1 mağlup oldu.

GİTTİKÇE DÜŞEN ÜLKE PUANI

Türk takımlarının Avrupa’daki başarısızlığı ile birlikte ülke puanı da gittikçe düştü. Takımlarımız 2016/2017’de 9.700, 2017-2018’de 6.800, 2018-2019’da 5.000 ve 2019-2020’de 1.900 puan aldı. Bu sonuçların ardından Türkiye Süper Ligi UEFA sıralamasında 13. Sıraya yerleşti. UEFA protokolüne göre gelecek sezondan itibaren Süper Lig, Şampiyonlar Ligi gruplarına direkt takım gönderemeyecek. En son 2006-2007 sezonunda ülke sıralamasında 14. sıraya gerileyen Süper Lig 2012-2013 sezonunun sonunda ise ilk 10 lig arasında yer alıyordu.

Bu sezon 13. sıraya gerileyen Türkiye’yi gelecek sezon daha kötü günler bekliyor.


Ülke puanı sıralaması son 5 yılda toplanan puanlara göre belirleniyor. Bu çerçevede Türk ekiplerinin 2016-17 sezonunda topladığı 9,7 puan devre dışı kalacak.


Bu durumda da Türkiye ilk 15 dışında kaldı. An itibarıyla ise gelecek sezonunun(2021-22) puan tablosunda ilk 20 sıra şu şekilde oluştu:

UEFA LİGLER SIRALAMASI


Sıralama        Ülke            Puan

1             İngiltere              67,784

2             ispanya               63,855

3             İtalya                   50,474

4             Almanya              48,856

5             Fransa                37,499

6             Portekiz              34,866

7             Rusya                 28,015

8             İskoçya               25,75

9             Avusturya           25,25

10           Hollanda             24,7

11           Ukrayna              24,4

12           Sırbistan            21,875

13           Belçika               21,8

14           Kıbrıs                 21,75

15           İsviçre               19,425

16           Türkiye               19,2

18           Yunanistan        18,4

19           İsveç                  17,75

20           Norveç              17,625


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