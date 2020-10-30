Avrupa'da yokuz!

30 Ekim 2020 Cuma, 14:10

Türkiye Süper Ligi bu sezon Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’ne toplamda 5 takım gönderdi. Avrupa’da Türkiye’yi temsil eden bu 5 takım çıktığı 10 maça yalnızca 2 galibiyet alabildi. Galatasaray’ın UEFA elemelerinde Neftçi Bakü ve Hajduk Split karşısında aldığı galibiyetler haricinde berberliği dahi olmayan takımlarımızın bu kötü performansı nedeniyle Süper Lig, gelecek sezondan itibaren UEFA Şampiyonlar Ligi’ne direkt takım gönderemeyecek.

GRUPLARA 2 TAKIM KALABİLDİ

Avrupa’ya giden beş takımımızdan ikisi direkt gruplarda oynama hakkına sahipken diğer üç takımımız grup elemelerinde elendi. Gruplara kalmak için eleme oynayan Beşiktaş, Galatasaray ve Alanyaspor çıktıkları müsabakaları kaybederek Avrupa’ya veda etti. Galatasaray Play-Of’ta Rangers’a, Beşiktaş PAOK ve Rio Ave’ye, Alanyaspor ise Rosenborg’a kaybederek Avrupa defterini kapattı. Gruplarda mücadele eden Başakşehir Şampiyonlar Ligi’nde Leipzig ve Paris Saint Germain’e 2-0’lık skorlarla boyun eğdi. Avrupa Ligi’ndeki temsilcimiz Sivasspor ise Villareal 4-2 ve Macabbi Tel Aviv’e 2-1 mağlup oldu.

GİTTİKÇE DÜŞEN ÜLKE PUANI

Türk takımlarının Avrupa’daki başarısızlığı ile birlikte ülke puanı da gittikçe düştü. Takımlarımız 2016/2017’de 9.700, 2017-2018’de 6.800, 2018-2019’da 5.000 ve 2019-2020’de 1.900 puan aldı. Bu sonuçların ardından Türkiye Süper Ligi UEFA sıralamasında 13. Sıraya yerleşti. UEFA protokolüne göre gelecek sezondan itibaren Süper Lig, Şampiyonlar Ligi gruplarına direkt takım gönderemeyecek. En son 2006-2007 sezonunda ülke sıralamasında 14. sıraya gerileyen Süper Lig 2012-2013 sezonunun sonunda ise ilk 10 lig arasında yer alıyordu.

Bu sezon 13. sıraya gerileyen Türkiye’yi gelecek sezon daha kötü günler bekliyor.





Ülke puanı sıralaması son 5 yılda toplanan puanlara göre belirleniyor. Bu çerçevede Türk ekiplerinin 2016-17 sezonunda topladığı 9,7 puan devre dışı kalacak.





Bu durumda da Türkiye ilk 15 dışında kaldı. An itibarıyla ise gelecek sezonunun(2021-22) puan tablosunda ilk 20 sıra şu şekilde oluştu:

UEFA LİGLER SIRALAMASI





Sıralama Ülke Puan

1 İngiltere 67,784

2 ispanya 63,855

3 İtalya 50,474

4 Almanya 48,856

5 Fransa 37,499

6 Portekiz 34,866

7 Rusya 28,015

8 İskoçya 25,75

9 Avusturya 25,25

10 Hollanda 24,7

11 Ukrayna 24,4

12 Sırbistan 21,875

13 Belçika 21,8

14 Kıbrıs 21,75

15 İsviçre 19,425

16 Türkiye 19,2

18 Yunanistan 18,4

19 İsveç 17,75

20 Norveç 17,625