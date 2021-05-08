Avrupa'daki 14. finalist Pınar Karşıyaka
FIBA Şampiyonlar Ligi' finalinde San Pablo Burgos ile karşılaşacak Pınar Karşıyaka, erkek basketbolda Türk takımlarının Avrupa'daki 14. finaline çıkacak.
Pınar Karşıyaka'nın yarın FIBA Şampiyonlar Ligi'nde İspanyol ekibi Hereda San Pablo Burgos'la oynayacağı final karşılaşmasıyla Türk takımları, Avrupa kupalarında 14. finaline çıkacak.
İlk olarak Anadolu Efes'in Avrupa Kulüpler Kupası'nda 1992-1993'te Yunanistan'dan Aris'le karşılaştığı final karşılaşmasından bu yana Türk takımları çıktığı 13 finalden 5'inde mutlu sona ulaştı.
Geride kalan 13 finalde Anadolu Efes Koraç Kupası'nda, Beşiktaş EuroChallenge'da, Galatasaray ile Darüşşafaka ULEB Avrupa Kupası'nda ve Fenerbahçe de Avrupa Ligi'nde birer kez kupaya uzandı.
Anadolu Efes ile Fenerbahçe ikişer defa, Banvit, Pınar Karşıyaka, TOFAŞ ve Trabzonspor ise birer kez finale yükselmelerine rağmen kupayı kazanamadı.
FIBA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 5. KUPA SAHİBİNİ BULACAK
2016-2017'den beri oynanan FIBA Şampiyonlar Ligi'nde sırasıyla Tenerife (İspanya), AEK (Yunanistan), Virtus Bologna (İtalya) ve geçen yıl da Hereda San Pablo Burgos (İspanya) birinciliğe ulaştı. Bu sezona kadar Tenerife ve AEK'nin ikişer kez finale yükseldiği organizasyonda Banvit, Monaco (Fransa) ve Virtus Bologna da birer kez finalde oynadı.
Bu senenin finalistlerinden Hereda San Pablo Burgos üst üste ikinci finaline çıkarken, Pınar Karşıyaka ilk kez finalde yer alacak.
Pınar Karşıyaka'nın başarılı oyuncuları Amath M'Baye ile Tony Taylor, 2018-2019'da Virtus Bologna ile kupayı kazandı.
Türk takımlarının bugüne kadar oynadığı finallerde aldığı sonuçlar şöyle:
|Kupa
|Sezon
|Müsabaka
|Skor
|Avrupa Kulüpler
|1992-1993
|Aris (Yunanistan)-Anadolu Efes
|50-48
|Koraç
|1995-1996
|Anadolu Efes-Stefanel Olimpia Milano (İtalya)
|76-68 / 70-77
|Koraç
|1996-1997
|Aris (Yunanistan)-TOFAŞ
|66-77 / 88-70
|EuroChallenge
|2011-2012
|Beşiktaş-Elan Chalon (Fransa)
|91-86
|EuroChallenge
|2012-2013
|Krasnye Krylja (Rusya)-Pınar Karşıyaka
|77-76
|EuroChallenge
|2014-2015
|Nanterre (Fransa)-Trabzonspor
|64-63
|THY Avrupa Ligi
|2015-2016
|CSKA Moskova (Rusya)-Fenerbahçe
|101-96
|ULEB Avrupa
|2015-2016
|SIG Strasbourg (Fransa)-Galatasaray
|66-62 / 67-78
|Avrupa Ligi
|2016-2017
|Fenerbahçe-Olmypiakos (Yunanistan)
|80-64
|FIBA Şampiyonlar Ligi
|2016-2017
|Tenerife (İspanya)-Banvit
|63-59
|Avrupa Ligi
|2017-2018
|Real Madrid (İspanya)-Fenerbahçe
|85-80
|ULEB Avrupa
|2017-2018
|Lokomotiv Kuban (Rusya)-Darüşşafaka
|78-81 / 59-67
|Avrupa Ligi
|2018-2019
|CSKA Moskova (Rusya)-Anadolu Efes
|91-83
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