Avrupa'daki 14. finalist Pınar Karşıyaka

FIBA Şampiyonlar Ligi' finalinde San Pablo Burgos ile karşılaşacak Pınar Karşıyaka, erkek basketbolda Türk takımlarının Avrupa'daki 14. finaline çıkacak.

AA
08 Mayıs 2021 Cumartesi, 12:07
Avrupa'daki 14. finalist Pınar Karşıyaka
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Pınar Karşıyaka'nın yarın FIBA Şampiyonlar Ligi'nde İspanyol ekibi Hereda San Pablo Burgos'la oynayacağı final karşılaşmasıyla Türk takımları, Avrupa kupalarında 14. finaline çıkacak.

İlk olarak Anadolu Efes'in Avrupa Kulüpler Kupası'nda 1992-1993'te Yunanistan'dan Aris'le karşılaştığı final karşılaşmasından bu yana Türk takımları çıktığı 13 finalden 5'inde mutlu sona ulaştı.

Geride kalan 13 finalde Anadolu Efes Koraç Kupası'nda, Beşiktaş EuroChallenge'da, Galatasaray ile Darüşşafaka ULEB Avrupa Kupası'nda ve Fenerbahçe de Avrupa Ligi'nde birer kez kupaya uzandı.

Anadolu Efes ile Fenerbahçe ikişer defa, Banvit, Pınar Karşıyaka, TOFAŞ ve Trabzonspor ise birer kez finale yükselmelerine rağmen kupayı kazanamadı.

FIBA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 5. KUPA SAHİBİNİ BULACAK

2016-2017'den beri oynanan FIBA Şampiyonlar Ligi'nde sırasıyla Tenerife (İspanya), AEK (Yunanistan), Virtus Bologna (İtalya) ve geçen yıl da Hereda San Pablo Burgos (İspanya) birinciliğe ulaştı. Bu sezona kadar Tenerife ve AEK'nin ikişer kez finale yükseldiği organizasyonda Banvit, Monaco (Fransa) ve Virtus Bologna da birer kez finalde oynadı.

Bu senenin finalistlerinden Hereda San Pablo Burgos üst üste ikinci finaline çıkarken, Pınar Karşıyaka ilk kez finalde yer alacak.

Pınar Karşıyaka'nın başarılı oyuncuları Amath M'Baye ile Tony Taylor, 2018-2019'da Virtus Bologna ile kupayı kazandı.

Türk takımlarının bugüne kadar oynadığı finallerde aldığı sonuçlar şöyle:

KupaSezonMüsabakaSkor
Avrupa Kulüpler1992-1993Aris (Yunanistan)-Anadolu Efes50-48
Koraç1995-1996Anadolu Efes-Stefanel Olimpia Milano (İtalya)76-68 / 70-77
Koraç1996-1997Aris (Yunanistan)-TOFAŞ66-77 / 88-70
EuroChallenge2011-2012Beşiktaş-Elan Chalon (Fransa)91-86
EuroChallenge2012-2013Krasnye Krylja (Rusya)-Pınar Karşıyaka77-76
EuroChallenge2014-2015Nanterre (Fransa)-Trabzonspor64-63
THY Avrupa Ligi2015-2016CSKA Moskova (Rusya)-Fenerbahçe101-96
ULEB Avrupa2015-2016SIG Strasbourg (Fransa)-Galatasaray66-62 / 67-78
Avrupa Ligi2016-2017Fenerbahçe-Olmypiakos (Yunanistan)80-64
FIBA Şampiyonlar Ligi2016-2017Tenerife (İspanya)-Banvit63-59
Avrupa Ligi2017-2018Real Madrid (İspanya)-Fenerbahçe85-80
ULEB Avrupa2017-2018Lokomotiv Kuban (Rusya)-Darüşşafaka78-81 / 59-67
Avrupa Ligi2018-2019CSKA Moskova (Rusya)-Anadolu Efes91-83

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